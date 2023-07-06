日前，泰晤士亞洲區大學排名公布，中大榮升至亞洲第6位，為港爭光。我出席了專家演講會，分析亞洲重要參與國家，包括中國、日本 和印度的大學排名，我看到日本國內的大學排名有些吃驚，榜首是位於日本宮城縣的東北大學 ，老牌名校東京大學排第二，至於傳統私立名校慶應、早稻田，則十強不入，亞洲排名更跌出100位以外。

日本歷屆首相、政經界重要人物很多都是出自這兩間大學，人才滙聚。但看排名，慶應大學在日本國內排第12，亞洲排名201-250；早稻田大學在日本國內排第14，亞洲排名竟是300-350位。

「日本的大學國際排名，似乎與國內學術地位有出入，是否因為日本的學者比較少用英語發表論文？」我與朋友談起排行榜。

「說得好，現在的國際排行榜，通常是計算各大學以英文發表的論文數目及影響力，但日本教授很多只用日文發表論文，所以只能納入計算日文的排行榜。」他無奈地說，「這就是國際排行榜的限制，如果要與其他國家一同競爭，則要看英文論文的影響力呢。」

聽他這麼說，方知掌握國際語言絕對會影響國際影響力。香港 人有兩文三語的環境，學者習慣以英文發表論文，所以十強中擁有三所大學，成績出眾。