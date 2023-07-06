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Northern Cafe的神話

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

到達溫哥華的翌日早晨，迫不及待偕好友出征進行第一項任務。

汽車從SE Marine Drive拐進一條小路Borden Street，大大個Northern Cafe的招牌進入眼簾。旋即有種心如小鹿亂撞的感覺，被Yelp選舉為二○二三年度全加拿大最受歡迎的第一名餐廳，就在數步之遙。

古舊船廠的暗處，竟然屹立了來自世界食客均推崇備至的餐廳Northern Cafe，而老闆Jimmy於數十年前移民加拿大之前，是曾就讀於培正中學的香港人，一切事情加起來委實是太匪夷所思了。

走上那被超過半個世紀洗禮的舊階梯，有種走進時光隧道的神奇感觸；首次置身於餐廳裡，卻有種濃烈的歸家感覺，食客們會主動點頭微笑，彷彿在互相暗讚：「啊！我也真識貨。」

有位俊朗帥哥走過來招呼我們，我倒好奇地反問：「你是Richard嗎？」他回答是，我興奮地說：「我是Eugene的媽咪。」隨即像跟失散親人相認的親切接觸。Richard是哥哥，而弟弟Raymond則正在廚房跟父親並肩作戰。

未幾，桌上放滿了聞名已久的早餐美食，Steak&Eggs、Eggs Benedict、Pancakes、自家製雲吞等，全部都是水準之上，從未聽過有快餐店廚師會採用A3牛排當早餐呢。難怪小兒上趟來溫哥華三星期，就曾光顧Northern Cafe六次。

「要添咖啡嗎？」一位看上去大概像四十歲的漂亮女士問，豈料她竟就是Connie，駐顏有術的老闆娘是也；這家人快樂團結，個個都親切好看。離開時，老闆Jimmy跑過來送我們一盒薯仔沙拉，我歡天喜地得像個小孩。

加拿大 咖啡 香港

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