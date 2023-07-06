「斷捨離」是日本 名詞，21世紀才出現，2010年成為日本流行語，提倡者名叫山下英子；她出生於日本，畢業於早稻田大學文學部，在大學期間修習日本本土的沖道瑜伽，「斷捨離」這概念正是由「沖道瑜伽」引伸出來的。

「沖道瑜伽」是由日本人沖正弘創立，他出生於宗教思想濃厚的家庭，而他本人則有追根究柢的性格，加上體弱多病，鍥而不捨追求各種保健之道。第二次世界大戰後，他參加聯合國和平工作團，因緣際會派遣至印度 ，學習了瑜伽，體驗出其奧妙，遂自行將瑜伽與禪學、東西方醫學 等加以綜合，使之系統化、生活化，創出他自己獨特的一套瑜伽，並冠上自己的姓，成立「沖瑜伽」，後來他更被尊稱為人生導師，於是「沖瑜伽」變成了「沖道瑜伽」，最終目標是喜悅生活。

沖道瑜伽要獲取的喜悅生活，是從感恩、懺悔、謙卑、奉獻心開始，並且要求透過報恩、改革、不驕慢和布施等活動，以無私愛心表現在行動上，重視實踐，不尚空談。

沖道瑜伽可說是綜合瑜伽、禪、陰陽哲學、東洋醫學及修練法等內涵，應用現代化、科學化觀點加以有系統地詮釋瑜伽；即是將生活、工作的一切視為修行、修養、修業和治病方法，自成為一獨特系統。

山下英子在學習沖道瑜伽時，接觸到瑜伽裡為脫離欲望與執念的修行，所謂斷行、捨行、離行。其後她在和歌山縣高野山的寺廟寄宿，觀察到寺廟的整潔與僧侶生活的簡樸，使她大為震撼，因此結合了她過去的修行，提出「斷捨離」的理念。從2000年起，山下英子開始以「雜物管理諮詢師」的身分，在日本開展了一系列的演講，引起廣泛關注和熱烈反響。