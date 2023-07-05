為了「先發制人」而「輸在起跑線上」，這種辯證邏輯值得迷信「贏在起跑線上」的人好好思考。何況「先發制人」也不是萬應萬靈。以處處講求「先發制人」的項羽，偏偏就敗在能「後發制人」的劉邦手上。也許「先發」還是「後發」，要視乎情況而定。《孫子兵法》的《虛實篇》講「致人而不致於人」，但《軍爭篇》則說：「以迂為直，以患為利…後人發，先人至。」

「後發制人」指先讓對方動手，抓住其弱點之後，再一舉反擊以戰勝對方。指後發動制服人的措施。典出荀況《荀子 議兵》：「後之發，先之至，此用兵之要術也。」毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》也提到:「秦晉淝水之戰等等有名的大戰，都是雙方強弱不同，弱者先讓一步，後發制人，因而戰勝的。」

後發制人的作戰思想古已有之。西周佚兵書《軍志》就有「後人有待其衰」的說法。《孫子・軍爭篇》說：「避其銳氣，擊其惰歸。」

大抵力量強大、處於進攻的一方，往往採取「先發制人」的戰略；而以寡敵眾，力量較弱小的防守一方，則會採取「後發制人」的戰略。比孫子智慧更高超的老子，其《道德經》貴柔守雌，提出了「不敢為天下先」、「後其身而身先」的人生策略，為「後發制人」的思想提供了理論依據。

還有一位既講「先發」也講「後發」的人是春秋末期為吳越爭霸立功的范蠡。他說：「後則用陰，先則用陽」，但兩者也不是截然對立的。後發制人要用潛力，先發制人則用銳氣，把敵人的銳氣減損到最大的限度，而把自己的潛力積蓄到最大的程度，再消滅敵人，可謂掌握了「先發」與「後發」思想的妙諦。