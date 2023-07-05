除了家人和同事之外，理髮師可能是你最常親近的人之一。不知何故，許多人每次理髮，總是光顧同一名心儀的師傅，剪一個同樣的髮型。

年少時，上海人在香港 有幾樣東西非常出名，理髮是其中之一， 不過我沒有幫襯過。我媽媽長期以來是「老譚叔」的客人，我和哥哥自然不例外，從小就是他的座上賓，直至移民為止。

到美國小鎮定居後，爸爸就去芝加哥唐人街買來一套理髮工具，為我和哥哥在家裡剪髮；他的手藝還真不錯，能剪出跟同學一樣的「大小便不分裝」，中間分界。當年很多中國小孩的頭髮都是剪成飯碗型，常被洋人譏笑中國人是否都是飯後把飯碗蓋在頭上剪髮的。

從初中到博士畢業，我都沒有進過理髮店， 就算到華爾街工作後，仍趁回波士頓探親時，請爸爸為我剪，直至他們搬去南加州 ，才第一次找上紐約的髮型屋，但每次都不滿意，總覺得他們不如爸爸剪得好。

後來搬到日本 ，因為言語不通，只好跟日本好友去他常光顧的髮型屋，圖文並茂地把我的要求仔細列出來，放進髮型屋的檔案裡，十年如一日；雖然我每一次都是找同一位理髮師，他還是慎重地把檔案抽出，指著圖片一再問我是否剪成這個樣子？不過在日本理髮，可說是一種享受：頭部按摩，多次用熱毛巾敷臉、冷毛巾敷眼，連鼻毛和眉毛都細加修整，那種體貼入微的服務，真個是「日本限定」。

但世事無永遠，終於有一天髮型師對我說，他要從我家附近的赤坂店搬到遙遠的北千去了，自此之後，每次要理髮時都不禁有點徬徨，擔心剪得好與否，只能像擲骰子一樣聽天由命。

果然，有次貪方便，去了公司附近一家理髮店。此店既無按摩，更無冷熱毛巾敷臉，到剪完沖水時，甚至直接把我的臉推下洗髮盆，水喉從後腦「照頭淋」，水沖進鼻孔，差一點把我嗆到。至此才知道，日本的理髮店跟髮型屋是有分別的，也至此才明白，香港人為何對理髮師如此執著，原來要找一位滿意的髮型師，有如找伴侶，可遇不可求，找到了就要珍惜，就要從一而終。

搬回香港後，經好朋友介紹，我找到一家「平、靚、正」的髮型屋和一位稱心的髮型師；十多年來，我看著他漸漸由普通髮型師升為高級髮型師兼顧問，可惜收費也同步三級跳，十年足足漲了三倍；不過我並沒有想過要換人，雖然近來香港出現了許多特快理髮連鎖店，不必預約，即到即剪，十分鐘搞定，而且僅收數十元，但我早已心有所屬，除非兩人中有一個搬離香港，或者我頭頂禿了，否則始終是他最忠心的顧客，他也一直是我不離不棄的不二之選。