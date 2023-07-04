關於「贏在起跑線上」這句話的失誤，除了因為人生是跑馬拉松 ，要講後勁，終點線上才有輸贏，起跑線沒有輸贏可言；另一個原因是，許多人將「贏在起跑線上」與「先發制人」混淆，誤以為「贏在起跑線上」就是搶得先機。

最先講「先發制人」的是楚漢之爭輸給劉邦的項羽，東漢班固《漢書•項籍傳》：「先發制人，後發制於人。」項羽力主「先發」才能「制人」，而「後發」才會「制於人」。所謂「發」是指開始行動；「制」是控制或制服。這種思維模式出自《孫子兵法》的《虛實篇》：「故善戰者，致人而不致於人」，這裡的「致」就是「制」，指爭取主動，先動手來制服對方。

先發制人和「先下手為強」，都有「搶先下手爭取主動」的意思。但「先發制人」重在搶先一步制服對方；「先下手為強」重在搶先一步占據優勢。

不過爭取主動有許多辦法，不見得非要在起跑線上占先。以賽跑為例，起跑線對跑馬拉松不重要，但百米短跑又如何？以奧運 會百米賽為例，競爭非常激烈，前六名的成績相差很小，一般在0.3秒左右。有些選手若比別人跑慢0.3秒，大可採取「先發制人」的策略補救，而祕訣則是要「輸在起跑線上」。

怎麼說呢？百米短跑的「先發制人」，是指比賽時在遠離起跑線的地方提前起跑，當衝到起跑線前面時，起跑的槍聲正好也打響。一般是站在遠離起跑線後面的一米至六米處，視乎能否準確判斷裁判員發出預備口令到打響起跑槍聲所需的時間。由於起跑後奮力向前衝刺，處於高速運動狀態，而起跑線上其他選手此時還處於靜止狀態，所以比賽一開始就能夠搶得先機。