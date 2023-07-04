與校友們考察環保設施，參觀環保玻璃回收場，原來丟棄玻璃瓶，不是順手丟進分類箱便成，最重要是「仔細分類」。

我們在回收場一個清潔的展示室，桌上幾盤「玻璃砂」，是玻璃瓶打碎後的狀態，可以「重生」製成玻璃磚。但丟玻璃瓶時必須多走一步。「如果能拆除蓋子、貼紙、包裝，當然最好。否則簡單扭開蓋，分開丟，已經幫了大忙。」充滿活力的講解員Kitson說。

如果丟得「不乾淨」，例如有瓶蓋、剩下半瓶油、半瓶醬油等，回收的玻璃上面黏了雜質，用於重新製作其他物品就會事倍功半。

「簡單的招牌或者貼紙，現在的科技已可以自動處理。」他指著窗外的大型機器，「現在的大型機器收集了回收桶的玻璃瓶，自動打碎玻璃，有吹風機把紙張、塑膠等雜質吹走，又有磁鐵吸走附著的金屬。只需分半鐘，就可以將玻璃碎、膠、紙、金屬分開，非常高效。」

「但請大家幫幫忙，丟玻璃瓶不要包膠袋！」他提醒說，很多人仔細地將玻璃瓶用膠袋包好，再打個結，但機器不懂解結，就要專人割開膠袋，再次分類，徒增工友的負擔。

平時喝一瓶汽水，以為交回瓶子便萬事大吉。今天方知，喝得乾乾淨淨，把蓋子分開丟棄，更能幫助工友出一分力。