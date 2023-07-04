大衛貝克漢（David Beckham）堪稱英國人的驕傲。他年屆48歲，依然型爆，雖然已退休 多年，但人氣絲毫未減。

記得去年9月，貝克漢躋身平民百姓當中，於嚴寒夜排隊13小時，誠意和已故英國女王伊麗莎白二世說再見，形象親民貼地得可敬。

貝克漢仍具市場價值，商業活動固然是停不了，先前他就遠赴澳門 宣傳，相信已有不少人幸運跟他打卡拍照吧。

YouTuber Korean Englishman則安排了一頓韓國美食款待貝克漢，廚師是專程由韓國飛抵澳門，菜式保證正宗；影片播出不到一星期，點擊率已超越300萬。

最能輕易獲得貝克漢青睞的菜色，竟然是一小碟泡辣椒，辣得YouTuber咳起來，貝克漢卻紋絲不動，並表示愈辣他愈愛，原來貝克漢是無辣不歡。

眾所周知，貝克漢和太太Victoria育有三子一女，但於影片中，貝克漢未提及剛簽約球會的次子Romeo，只提及了愛女：「Harper好喜歡Kimchi（泡菜），常常問我有沒有Kimchi，想當點心吃。」談及愛女時，貝克漢一臉幸福，盡顯慈父風範。

誰都看得出貝克漢最偏心女兒吧，不論去哪裡，父女倆都是形影不離。不過，Victoria透露了一個小祕密，女兒近日做了一件事情，讓貝克漢傷心得想哭。

那個早晨，貝克漢開車送女兒上學時，她突然提出：「你在街口放我下車就好了！」噢！是女兒嫌棄爸爸，還是怕型男爸爸引起騷動呢？少女心，爸爸難以捉摸啊！