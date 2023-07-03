槐花。（圖：作者易文提供）

在鹽湖城住了多年，今年初夏，第一次在異國吃到了蒸槐花，一家人比品嘗美味佳餚還高興。心心念念、久違的槐花入口，帶來的不僅僅是舌尖的快感，更是家鄉的味道。

感謝今春的雨雪豐盈，讓路邊和山野的槐樹得以花枝搖曳，金蕊爭開。常見的白色、變種的黃色和紫色一齊綻放，條條垂下，滿樹一色，不艷麗卻奪目，四溢的清香隨風沁入心脾，給人視覺和嗅覺的雙重享受。我好像從未見過如此繁盛的槐花季節，也從沒想過槐花會讓人產生繁多的感想思念。

記得小時候在中國，我們常常把槐樹稱為洋槐樹，槐花自然就是洋槐花了。大家都知道，凡帶著「洋」開頭的東西，多是從國外傳來的，洋槐也不例外，它的原產地是北美，清朝時才被引進中國。

那時以為，槐樹只有「洋」的，後來聽父親說起明代山西洪洞縣大槐樹遷徙的歷史，才知道中國本就有土生土長的槐樹，國槐便是其中具有代表性的一種。國槐與洋槐看似相似，其實並非同一物種，兩者的花期、葉片、果實都不一樣。

大自然慷慨賜予人類的美好多得不勝枚舉，人在接受饋贈時不免帶著感恩之心，給許多事物賦予象徵的寓意，而中國歷代的文人墨客更是深諳此道，想像力豐富到讓人驚嘆。國槐這種既美而香、又可背靠乘涼的樹，怎會沒有象徵意義？洪洞縣的大槐樹即為典型，從那棵漢代槐樹下集合出發外遷的人，子子孫孫都把老槐樹那片土地當成自己的根之所在，把槐樹作為懷想故鄉之念。

清順治八年，漢代槐樹被洪水 所毀，神奇的是，老槐樹的根上又長出了第二代槐樹。如今，老槐樹的所在地成了尋根祭祖的民祭聖地，據說，每年都有20萬人從世界各地趕去祭祖。

讀《千字文》有句「府羅將相，路俠槐卿」，原來古時大臣們在殿外等候上朝時，三棵槐樹下站的是三公（太師、太傅、太保）；北宋有個叫王祜的人，在自家院子裡栽了三棵槐樹，被人取笑家無三公，王祜不服，後來他的兒子果然當上了太保。難道是樹遂人意？

古代科舉考試關乎讀書仕子的前途命運，如此舉足輕重的大事居然常以槐代指，考試的年頭稱「槐秋」，舉子赴考稱「踏槐」，考試的月份稱「槐黃」；且槐與魁相連，更有得魁星神之佑而登科入仕的美願。

在中國，槐樹通常寓意吉祥，象徵財富，可是民間很有意思，因槐樹屬陰，加上槐字中含「鬼」，人們便將一些虛幻的故事與槐連繫起來，例如《南柯太守傳》裡淳于棼夢中去了槐安國，《天仙配》中七仙女與董永的結合也是老槐樹作的媒，因此在家中種槐樹，又是不祥之兆。被賦予正反兩種寓意的植物並不多見，槐又是一個特例。

人所共知，槐樹是重要的蜜源，前些天我還在路邊買了兩瓶槐花蜜，醇香甜美，無可比擬；槐花、槐葉和槐皮都是中藥，槐的種仁澱粉可以釀酒，槐木可供建築用…如此看來，槐樹竟渾身都寶呢。

蒸槐花原是上不了檯面的鄉土菜，然而現在已登上不少中國高級餐館的大雅之堂。西方人守著滿樹槐花，不去採摘，只做觀賞，在中國人眼裡實是暴殄天物。

槐開花一季，花期很短，風吹一陣，紛紛飄落，正應了唐末詩人羅隱的那句詩，「槐花漠漠向人黃」。