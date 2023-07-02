蕹菜易種易長好吃（指的是小蕹），春夏間天氣較熱，菜園欣欣向榮，滿地延綿不絕，芳草碧連天，菜價低廉，廣受窮人青睞。

由於現代烹調術提高，蕹菜也搖身一變，成酒席佳餚，於是地不管東西，人不分南北，蕹菜成了「蔬菜 之聖」，尤其港人視為金枝玉葉，不說大的菜，雲吞麵或魚生粥放適量蕹菜，馬上色香味俱佳，無不齒頰留香。

我居港時，在牛池灣路邊，種了不少蕹菜，吃不完分送給鄰居老人，老人說：「你是我的孫兒就好囉」。來美時，我收集了不少蕹菜種子，我想在美國用種子種出蕹菜，會有他鄉遇故知好感，當我步出LA海關時，行李箱裝著一大包蕹菜種子，有背著baby一樣的親切。但突然海關宣布受農業法規定，植物蔬菜種子不得過關，全部繳出，違者重罰，真是青天霹靂、禍從天降，在美國最忌不守法，我用顫抖的雙手把種子繳出，好像把沒斷奶的baby送出去，我欲哭無淚，「凍」的一聲，關員將它丟進垃圾桶，這一聲不是耳朵聽到的，而是破裂的心聽到的。

此後數年，我便與蕹菜種子斷絕了關係，普通市場是禁售的。直到有一天，讀農學院的同學告訴我，他們實驗農場有少量從中國進口的蕹菜種子，我拜託他購買一些，久別重逢，我馬上在後院種起來，加州 陽光是世界有名的，我將小水管不停地在菜地少量放水，效法長江東逝水，蕹菜成長快速如雨後春筍。

江山易改本性難移，蕹菜蔓延本性依舊，延向鄰居後院，我覺得這不過是傳統文學花落誰家的豔事；不料某日市府農業員奉令來調查，發現我的蕹菜確有向鄰居攻城略地的現象，這是不合法的，要我馬上剷掉。

天啊！長得那麼好的蕹菜，要我親手就地正法，痛徹心扉，但農業員告訴我可購買大菜盆，把菜種在裡面，菜盆置自己大樹下，菜往外爬，只能爬到樹上，很安全；不怕官就怕管，我只好照做，如今菜盆的蕹菜長得滿庭芳，且妙菜生花，走過時可聞花香、能聽鳥語，美不勝收。

我想轉告在港朋友，如有親人在美國，曾與蕹菜久患相思，請向我學習，人菜可情歸舊好。

有人說吃蕹菜會抽筋，我從小吃蕹菜到大，吃到老從未抽過筋，可能空穴來風，不必在意，享受人生要緊。