我的二哥、二嫂是眾人眼中的恩愛夫妻，二哥是典型的愛妻號，對太太照顧得無微不至。二嫂是溫柔體貼的小鳥，結婚30多年，不但沒有見過他們大吵大鬧，有時還會覺得肉麻，餵食三明治到嘴邊，總是甜蜜到滿瀉，一家四口樂也融融。

他們相識於學校，真正的兩小無猜，是民生書院的金童玉女 。緣分把同在九龍城長大，同時又是潮州人的兩人拉在一起，兩邊親家感情特別好，有來有往，時常在麻將枱上論英雄。

二嫂為人樂觀溫婉，說話陰聲細氣、沒有野心，只想做個開心快樂人。她個子雖小，但內心堅強，肩負著家中長女的身分，愛護照顧弟妹。十多年前不幸患上癌病，還轉移到身體不同部分，接受各種治療方法，捱著各種痛楚，但天性樂觀的她，沒有怨天尤人，還表示感恩每一天都是一個恩典。

她的豁達開朗性格是對長期患病者的一個鼓勵，但對於深愛著她的二哥和兩個女兒，要去面對身邊的最愛，經歷癌魔打擊，是一種折磨，但二嫂的勇敢堅強卻教大家要好好活下去。

二哥、二嫂深愛對方，他們活現了鶼鰈情深的真意，我們要好好過著每一天，不要讓深愛的人牽腸掛肚，我深信將來大家會在天家重聚，可以繼續打麻將玩樂、閒話家常。