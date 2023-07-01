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贏在終點線

〈六合飛翔〉岑逸飛

「贏在起跑線上」的說法成為熱潮，究竟這句話是否合乎邏輯？是誰的起跑線？

誰在比輸贏？所謂「起跑線」究竟在哪裡？

柯兆銀的《贏在起跑線上》一書，其實只是噱頭，而內容是圍繞「贏在終點線上」的故事，因為他聲稱：「走在大路上，最重要的是到達。」

本來「起跑線上」根本定不了輸贏，何況這條起跑線該怎樣定位？例如柯兆銀所說的起跑線，是避免性格黑洞，這黑洞一不留神就讓人跌個頭破血流；他更以閱讀為起跑線，認為閱讀是人生的永遠旅行，並以美國總統林肯為例，說他為了一本書而流了一夜的淚。

想深一層，就算贏在起跑線的戰術真會奏效，帶給子女高薪厚職、一帆風順的事業或富甲天下，這真的是人生活的最大目的？是豐盛人生嗎？若是過分追捧財力名聲，卻自我中心，這會是大家所嚮往的生命？

人生有如長跑，戰術就是學習留力，不要在開始時就耗盡氣力，以博取終點線的勝利。其實古今中外很多歷史偉人，可能在青少年時代經歷坎坷，但在人生終結時卻是光芒四射。

只是香港人已習慣生活節奏急速，甚麼都爭先恐後，把「贏在起跑線上」視為「執輸行頭慘過敗家（事事落後，比做敗家子還糟）」，卻不知人生是跑萬米馬拉松而不是百米短跑，要講韌力和後勁。

喜歡「揠苗助長」的香港家長，不去循序漸進栽培孩子這株幼苗，不妨觀看2004年雅典奧運中國女選手刑慧娜奪取女子萬米馬拉松金牌經歷的影片，她沒有「贏在起跑線上」，比賽初段跑了4000米仍不見她的縱影，跑了6000米後才見她跑入10名之內，繼而在9000米後跑入5名內，最後200米才見她急步衝線，這就是「贏在終點線上」的本領！

香港 馬拉松 奧運

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