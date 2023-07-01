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魔鬼美食

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每次當老爹在外忙的時候，我們都會趁機造反，我壓低嗓門問年輕人：「這次你要帶媽媽去哪裡玩呀？」

年輕人選擇的食肆，跟老爹的喜好截然不同，基於經濟條件的限制，他們當然會選較為價廉物美的，以下是兩間廣受年輕人歡迎的食肆：

首先是在香港有超過20間分店的壽司郎，先前在日本因有年輕人惡意舔旋轉的食物，導致股價暴跌，不過其後生意恢復正常，每間分店排隊的人龍依舊，好不熱鬧。

不喜歡排隊等候的，可以利用手機App預約，即使要跑到店裡拿實體票，再到附近咖啡店慢慢等，一個多小時飛快就過去了。

環視寬敞的地方，幾乎坐滿了清一色的年輕人，本人該是唯一的長者吧，我們四人一坐下，年輕人們就忙著電子點菜了；說時遲那時快，清脆明亮的音樂響起，一碟碟壽司就從輸送帶傳到我們桌前，歡樂氣氛讓人胃口大增。

沒多久，四個人面前的壽司盤疊得高高的。真奇怪，結帳時卻沿用古老方法，逐個按不同顏色的盤子來算。我好奇的問侍應哥哥：「會不會有人不守規矩？」他不假思索回答：「會呀，有些人會將盤子藏起來。」真丟臉！

四個人共吃了60盤，每人只須付270元。

另外一間同樣氣氛好、食物佳，每人消費也大概是300元的，是位於廣東道的美式餐廳The Cheesecake Factory，起司脆薯寶、香脆蟹肉球、釀蘑菇、Madeira雞和起司餅是我必吃的，但吃罷卻會內疚而最少節食一星期呢。

咖啡 手機 香港

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