我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

倫敦兩星米其林

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這是倫敦繁盛的心臟地帶區域Regent Street，一幢超過一百五十年歷史的二級保護建築物，這裡的二樓是一所開業不足一年就迅速獲得米其林（港譯「米芝蓮」）兩顆星榮譽的餐廳。

這是一個陽光普照的中午，我偕同最談得投契的好友，落坐於Hotel Cafe Royal二樓的Alex Dilling餐廳裡，有種心花怒放的感覺。

帥哥服務員熱誠地先端上免費餐前開胃小吃共五款，非常大方得體。

其實，這些treats往往已能盡顯廚師的功力，一啖一粒像是簡單，但要達到sure win的境界，其實絕不容易。

這五款treats，看上去都是相當可愛、含在嘴裡備覺幸福的，是一個不錯的開始呢。

三道菜的午餐，我選了鵝肝醬為頭盤，賣相頗為袖珍，輕易就被那一同吃的千層精緻酥皮包，搶走了鋒頭。

這家的pastries都是法式的，既漂亮，又味美。

主菜我特意選魚，人家說老外廚師大多會把魚糟蹋，我就是要見證兩顆星廚師會如何炮製Turbot（多寶魚）。

謝天謝地，不僅沒有讓我失望，還鮮甜美味得有驚喜呢，火候剛好，絕對沒有過熟。

其實，我曾跟主廚Alex Dilling有過一面之緣，數年前，他是兩顆星Greenhouse的主廚，我曾經光顧及參觀廚房。

可惜集團老闆後來破產了，拖累Greenhouse熄燈結業。不過，著名廚師Alex Dilling經驗極其豐富，他曾跟三星名廚Alain Ducasse和Helene Darroze學藝多年，憑著不屈不撓的拚勁，他終於捲土重來了。

這一餐平均每人花費港幣一千元，相當合理，性價比高。

破產 三星

上一則

走出憂鬱展翅飛翔 賴嘉騏獲總統教育獎

下一則

工程蘊文學，秋水共長天（下）

延伸閱讀

後知後覺

後知後覺
行賄官員 中國地產商張力同意自英引渡回舊金山受審

行賄官員 中國地產商張力同意自英引渡回舊金山受審
烏克蘭重建會議倫敦揭幕 美、英、歐盟再給這些金額

烏克蘭重建會議倫敦揭幕 美、英、歐盟再給這些金額
網球／連勝終止不減「英國希望」信心 墨瑞：溫布頓沒問題

網球／連勝終止不減「英國希望」信心 墨瑞：溫布頓沒問題

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
竹北高三生李宛軒，在臉書成立「高中課業討論群」社員達13萬人。（記者郭政芬／攝影）

創建流量破億社群 台灣高三生走出喪父逆境 助人紓壓

2023-06-24 07:00
布里奇波特廊橋。（曾妙容 ∕ 提供）

三個人去旅行

2023-06-24 02:12

搭捷運 觀百態

2023-06-26 02:00
丁尚彪這張照片曾刊登在《紐約時報》。（丁尚彪．圖片提供）

日本老黑混紐約

2023-06-23 02:01
艾萬霖生技創辦人林奏延。（記者蘇健忠／攝影）

台灣前衛福部長73歲創業 搶攻「外泌體」藍海市場

2023-06-26 07:00

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟