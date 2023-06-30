這是倫敦繁盛的心臟地帶區域Regent Street，一幢超過一百五十年歷史的二級保護建築物，這裡的二樓是一所開業不足一年就迅速獲得米其林（港譯「米芝蓮」）兩顆星榮譽的餐廳。

這是一個陽光普照的中午，我偕同最談得投契的好友，落坐於Hotel Cafe Royal二樓的Alex Dilling餐廳裡，有種心花怒放的感覺。

帥哥服務員熱誠地先端上免費餐前開胃小吃共五款，非常大方得體。

其實，這些treats往往已能盡顯廚師的功力，一啖一粒像是簡單，但要達到sure win的境界，其實絕不容易。

這五款treats，看上去都是相當可愛、含在嘴裡備覺幸福的，是一個不錯的開始呢。

三道菜的午餐，我選了鵝肝醬為頭盤，賣相頗為袖珍，輕易就被那一同吃的千層精緻酥皮包，搶走了鋒頭。

這家的pastries都是法式的，既漂亮，又味美。

主菜我特意選魚，人家說老外廚師大多會把魚糟蹋，我就是要見證兩顆星廚師會如何炮製Turbot（多寶魚）。

謝天謝地，不僅沒有讓我失望，還鮮甜美味得有驚喜呢，火候剛好，絕對沒有過熟。

其實，我曾跟主廚Alex Dilling有過一面之緣，數年前，他是兩顆星Greenhouse的主廚，我曾經光顧及參觀廚房。

可惜集團老闆後來破產 了，拖累Greenhouse熄燈結業。不過，著名廚師Alex Dilling經驗極其豐富，他曾跟三星 名廚Alain Ducasse和Helene Darroze學藝多年，憑著不屈不撓的拚勁，他終於捲土重來了。

這一餐平均每人花費港幣一千元，相當合理，性價比高。