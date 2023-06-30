一句「贏在起跑線上」，多年來受全港家長熱捧，安排「小王子」、「小公主」進入名校和各種興趣班，小小人兒的日程如天上繁星，家長心態總是，只要「起跑線上」比別人優勝，等於買了人生最佳保險，從此順風順水，家長就可功德圓滿。

這種情況不獨香港 獨有，內地也有所謂「早教熱」，大大小小的早教機構遍布主要城市的各個角落，收費之貴也令人咋舌。現時早教之風愈演愈烈，據說有些早教中心最小的寶寶，只有幾個月大，甚至還沒滿月的嬰兒也「走」進課堂。

早教機構叫得最響噹噹的口號便是「讓孩子贏在起跑線上」。

「贏在起跑線上」據知是從內地傳來香港，先在內地瘋傳，始於二○○三年上海少年兒童出版社推出了《贏在起跑線》系列，其中由柯兆銀執筆的《學生成才的四十二條建議》、《十位傑出中學生成才紀實》和《學生成才地圖》都成了暢銷書。

柯兆銀是新聞記者，多年來一直致力於人物採訪，先後採訪超過數百名海內外各界成功人士，尤其以採訪工商界成功人士居多，發表了大量人物採訪的文章。

他寫的書其實都是勵志書，例如寫《哈利波特 》的羅琳，描述她多年願望，如何終於成為奇蹟，他寫瑪丹娜 怎樣從一個文藝愛好者變成世界級的大明星。

他這系列的書名為《贏在起跑線上》。

具體地說來，《贏在起跑線上》有兩大特點：第一，針對性強。《贏在起跑線上》提出的問題，都是學生在成才過程中普遍碰到的，有的甚至是長期難以解決的；解決這些問題，必定會對學生的成才大有裨益。

第二，文筆流暢，哲理性強，語言四處開花，讀來讓人有愉悅感，令人信服。