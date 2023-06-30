絲襪奶茶是香港 特產，絕非傳聞中用絲襪作濾網所沖出來的茶，據說被發明出來的時候，絲襪在香港尚不普遍，這個代表了「港式奶茶」的「諢名」，是從廣傳的戲稱而得來--其沖茶的濾網被染得像絲襪；而我一直以來對絲襪奶茶的誤會，則是停留在其茶色近似於「絲襪色」這樣的聯想，其實是有點兒香豔的。

和一位從香港移民來美的朋友交流我們彼此的泡茶研究，一致認同絲襪奶茶專用的基底紅茶，其實無需購買過分昂貴的茶葉，而只要是用斯里蘭卡 進口的錫蘭紅茶，味道最終都能接近完美地呈現。

於是有一次，我在美國一元店（全場每件99美分或一美元的廉價商店（疫情 後期，漲價成為$1.25元店），購買雜貨的時候看見一排茶貨專櫃，各式沖粉茶包都是一元一件，更有一盒100茶包裝的紅茶/黑茶，居然全都斯里蘭卡進口。

靈機一動，乾脆把所有製作絲襪奶茶的材料在這裡買一套，看能做出什麼味道來。

結果非常驚訝，請了無奶茶不歡的香港朋友品嘗，直誇我泡出了她的童年回憶。而我用的茶葉卻只是那種二、三十年以來在美國都一個價錢、相當於一美分一個的錫蘭紅茶包，品牌名不見經傳，大概不到三個茶包就可以擠出一杯濃重口味的茶底；奶的部分則用了粉狀的奶精與煉乳，以及很少比例的美國脫脂奶粉，由於朋友忌諱果糖，所以改用了帶顆粒的粗黑糖；細想所有材料全都易於取得，而且可以選擇更廉價的檔次，卻不會過分削減應有的口感。

所謂的「平民美味」，應該是把食材資源發揮到極致的一種處理，在物質條件不充足與預算有限的格局下，仍能有所變通；回溯港式奶茶的歷史，其實源頭正是來自廉價的錫蘭紅茶。

但是如今，這價格親民的紅茶包，隨著通膨已在量的方面有所縮減，幸而「質感」尚存，能為我們在異鄉召喚絲絲港式奶茶的靈魂。

另外值得一提的，是我所使用的濾網，是製作起士用的棉質細網布，也是一元店裡可見的廚房用品，在美國普遍被華人拿來做豆漿用，經久耐用之餘，還不易掉棉布屑；幾經無數次成功美味的沖泡，已成為我廚房裡的一塊「招牌絲襪」。