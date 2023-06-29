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嫲嫲的粽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

端午節的主角，當然是粽。

粽這回事嘛，只有一個原則，一定要夠「粽」！意思是粽就是粽，鹹蛋黃一定要夠油香，而五花腩則一定要夠肥，這個組合才算得是好粽。

拜託！請暫且不要跟我說什麼健康不健康，反正粽又不是天天會吃，每年就只吃這一趟，就讓我放肆好了。

真玄妙，有沒有發覺，當每次跟友人談及粽的時候，話題就不期然會扯到各人的童年記憶去，每個人都有自己版本的粽故事。

小時候，即使家裡是怎樣的窮，每年端午節粽子都是從來不缺的，因為我有位最拿手造家鄉菜的婆婆。她親身炮製的粽棒極了，有鹹的、有甜的。先吃一顆鹹肉粽，毋須蘸醬油已夠味道了，鹹蛋黃爆油、五花腩肉鮮、糯米軟綿綿，太美味了。胃口佳的話，可以多吃一條小小的鹼水粽，蘸點砂糖，味道最佳。

友人接力大談她小時候吃過的粽是如何美味，她嫲嫲包的粽餡有冬菇和花生米等，長大了到處也找不著那種家鄉味。

總括來說，大家都同意小時候吃過的粽才是最美味的。今時今日富貴粽餡如鮑魚、原粒干貝、黑毛豬、黑松露、金箔等，統統都不及我們嫲嫲婆婆年代的家鄉風味呢！

那天，我聽到家裡年輕人跟友人說：「我家吃的粽長長的、小小條，兩邊各有鹹蛋黃，中間就藏有五花腩，簡簡單單但是超好吃。」他的媽媽又哪會曉得包粽？那都是每年都會訂購的嘉湖粽呢！

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