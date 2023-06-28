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兩位同姓港人

〈香江往事〉黃劍鋒

來我理髮店的客人中，有一位老先生，個子不高、偏胖、具貴族氣度，他一現身，必引起員工和顧客的注意。他是何先生，大家叫他的英文名Paul（保羅）。

最初那一次，他沒落座，指著牆壁上懸掛的一系列帶框照片說：「拍得不錯，哪裡買的？」我說，過獎了。我的老本行是攝影，從前拍了些人像，挑揀一些自己滿意的，放大、裝框，作為裝飾。他驚訝地看我，又看了一遍照片，連連點頭。問我：知道香港哪個攝影師照相最拿手嗎？我舉了一些名字，他搖搖頭。

我請他坐上轉椅，開始理髮。他已八十開外，頭髮稀疏，稍加修理，花不了五分鐘。他清清嗓門，說：「何藩！」我老實地承認，沒聽過這大名。

他半開玩笑地說：那你就「威曬有限」（意思：不會太出色）。

我解釋說，我在廣東四邑土生土長，不瞭解香港的攝影界。

何先生滔滔不絕地說，何藩如何「威水」，照片參加過哪些國際比賽，舉辦了幾次展覽，斬獲哪些大獎，一幅照片賣了多少錢。因有客人等候，我只好對何先生說，沒說完的故事下次繼續。

事有湊巧，幾天後，發現手機的微信朋友圈有圖文介紹香港著名攝影家何藩的事蹟，一鼓作氣地看完，反覆揣摩那些膾炙人口的經典作品，感慨地說，怪不得何先生如此欣賞何藩。

何先生又上門理髪了，話題仍然是何藩。和上次不同的是，我有搭話的資本。他說何藩的成就，我道何藩選角度和光線的技巧。聊得興高采烈。何先生突然叫停。他掀開圍布，慢條斯理地從口袋拿出信封，從信封裡抽出兩張照片給我看，那是黑白照，已發黃。我問，多少年前照的？何先生說：「我讀聖保祿學校時，和同學郊遊時拍的。我右邊的是何藩。」

何先生指著另一張說：「我們幾個男女同學一起跳舞時拍的。」何藩拍照無人可比肩，拿國際攝影沙龍獎杯無數，但跳舞不行，是我教他的，言下難免得意。

我告訴何先生：最近看了一個介紹何藩的資料，印象最深刻的那一張：陽光在地面投下三角形光照，一個身材近於完美的女子站在陽光下，絕了！何先生說：那是校園，現在還是，女生是同班的。

我說：才子佳人出沙龍，你的學校和同學都了不起！停了一下，我說：何先生，何藩一生輝煌，但最大的憾事該是不曾出版一本傳世的攝影集。何先生說，他不是不想，他在美國舊金山的家中，已挑選了200張照片，準備付印時，突然過世了。何先生說，後來，他女兒完成了他的遺願，攝影集已定稿付印。我也訂購幾本，一旦收到就在香港的校友會裡發布消息。我問：將來能不能拿來給我拜讀。何先生爽快地答應。

接下來，我們從香港的現狀聊到回歸前。我提到中英談判期間的高官——政務司司長陳方安生。何先生微微笑著說，當年，陳方安生讀完書，申請加入政府部門，我是面試官。

不難想像，當年的何先生何等的風光。我問，你該屬回歸前港英政府的第一批華人公務員？他點點頭。

何先生今年九十二歲了，住在卑詩大學校園附近，來唐人街要轉乘公車，花一個多小時。他沒來理髪幾個月了。何藩攝影集，我一直在期待。祝老人家健康，繼續說沒說完的香港故事。

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