艾柯(Umberto Eco,1932-2016)的小說《玫瑰之名》，「玫瑰」只是一個美好代號，其他諸如自由、民主、公義、道德和上帝等名稱也可代入，但會犯上「名不符實」的毛病。

艾柯的小說創作有一個特點，就是小說情節令人目眩，讀者需要對歐洲中世紀的歷史文化──特別是基督教教派的發展史有一定了解，否則很難理解小說的內容，甚至完全迷失，不知所云，這和他的學者出身不無關係，因此他的小說被評論為典型的「知識分子小說」，翻譯與閱讀都需要很高的知識修養。

作為符號學專家，艾柯在前人研究基礎上，對符號重新界定和分類，認為符號傳遞信息，發送者將特定意涵寄寓符號，接收者對符號解碼。人為符號包括表意型符號如語言文字，以及功能型符號，如日常生活的各種事物；每個符號都存有隱性意涵，所以符號學看似抽象，實則可應用在現實世界，讓人有新發現。

因此《玫瑰之名》小說，故事背後當然有其深層的文化意義。小說伊始，負責查案的威廉修士的弟子阿德索所捧著的《手稿》，第一句話便是出自《聖經•約翰福音》的「太初有道，道與神同在，神就是道」，可說是全書的楔子。

太初有道，若按照老子觀點，「道可道，非常道」，真正的道不能詮釋。而艾柯則藉此對西方的基督信仰和理性精神作出批判，指出過度詮釋會生禍害。就如瞎眼館長以神的名義在禁書下毒；查案的威廉修士自以為可以憑理性可以偵破真相；而一些修士在虔誠信仰的氛圍下偷偷行淫，顯示世上多少以崇高之名掩飾腐化的事例不斷上演，說明「名不符實」的殺傷力多麼可怕；可見凡是說得天花亂墜的言論，更要加倍提高警惕。