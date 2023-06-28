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香港人

〈太平山下〉志堅

提到「香港人」，總會給人一個很特殊的感覺，它似乎有別於一般的中國人或台灣人，曾經居住過香港的人，若被稱為或自認為是「香港人」時，都有一種特別的自豪感。那麼「香港人」有什麼特別？曾在香港居住過三代的居民，可能有不同的認知和感受，讓我以第二代的身分，來討論一下這個身分。

先說我所謂第一代的20年（1950-70年），就是父親那一代，我們在1950年代前後，跟大部分移民一樣，因避亂來到一個鄰近屬於外國的城市（英國殖民地）打拚，等待時局穩定後，再作回國打算，沒有長期計畫。當時的香港是個保守而有濃厚英國色彩的城市，居民包括華人的運作和生活方式，與我們移民的習慣有點格格不入，加上語言障礙，生活非常不易。

政府雖然重視自由和法治，但專制而不民主，政治與經濟全由洋人主導，英資企業壟斷市場，政府政策偏袒英資企業和富有既得利益者，不是一個公平的社會，但政府無限量地收容內地移民，讓我們有個容身之地，只要不犯法，可以自由發展而不被干預，這是一個艱苦和適應的年代。

到了我這第二代的20年（1970-90年），內地新移民繼續不斷地湧入，很快把一個原本僅能容納100多萬人口的城市擴大了四倍，令整個城市變得極度失衡，港英政府既束手無策，亦無能為力，唯有任由情況繼續惡化。到此，我們這批新、舊移民開始體會到，我們已面臨絕境和孤單；既不可能回歸（因為沒有內地戶籍），又不受台灣歡迎（因為沒有台灣護照），唯有奮發圖強，希望絕處求生。

經過20年的艱苦的拚搏，加上來自內地的精英共同努力，終於成功打出一片天；把一個平凡的英國殖民地，搖身變成亞洲經濟四小龍之一，甚至成為國際知名商業金融中心。

在過程中「香港人」磨練出六個成功的特質：刻苦、勤奮、靈活、忍耐、互助和包容。這些特質對香港的成就起了關鍵的作用，我們首先必須由貧窮變成小康，才能提供社會改變的動力；刻苦和勤奮是基本要素，由於我們肯刻苦，把生活要求降到最低；甚至一家三口，可住一個床位。由於我們肯勤奮工作，全家投入工作和生產，老弱者在家從事手工藝生產，為工廠做加工，把收入擴到最大。

這一減一增，我們開始積聚財富，於是變為小康，有消費能力，再加以我們靈活、互助和包容，營造出一個和諧、團結和安定的社會環境，減少不必要的磨擦和內耗，因而有利於小企業興起和建築業的發達，香港開始經濟起飛，漸漸變得空前繁榮，在短短20年間，把香港變成亞洲四小龍之一，令每一個「香港人」都為自己的成就感到自豪。「香港人」即使到了今天，去到世界各地仍不時展露他們的特質，令外國人刮目相看，成為一個有特色的族群。總結我們這第二代，是個艱苦、成功和突破的年代。

到了第三代（1990至今），中國內地興起，經濟發展蓬勃，城市的各項新建設到處都有「香港人」身影。「香港人」在1997年回歸了中國，至今已26年，有了中國國籍，不再寄人籬下。至於「香港人」能否繼續感到自豪？就要看時間的考驗了。

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