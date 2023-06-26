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爸爸媽媽要離婚

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

一位女性朋友為父母的事煩惱不安：「他們都幾十歲了，現在還來鬧離婚，真是不知在想什麼。」

我跟她打趣說：「那妳決定跟爸爸還是媽媽？」她連忙搥打我：「還說笑？現在媽媽說她要跟我呀！」

她是已婚中年女性，與丈夫育有一子一女，她的父母年屆60多歲。還記得打從她的爸爸退休以來，便時不時聽見兩老為瑣事起齟齬的情況，令他們的獨生女不勝其煩。

「我一直以為媽媽是個幸福無憂的家庭主婦，她人生最擔憂的事情，不就是我有沒有考到好成績囉！」女友慨嘆道：「沒想到媽媽竟然說如果不是有我，她老早就要離婚了，她說已經忍了大半生，堅決不想再忍啦！」

「是，我爸爸是大男人，整天都擺出一副我懂別人不懂的模樣。是的，他也風流過，不過都在我很小的時候發生，沒想到媽媽從來沒忘記也不原諒。」老套的說法，破裂的鏡子永遠是破裂的，裂痕又怎會消失？

「她口口聲聲說要離婚，但其實他們兩個都不能沒有對方。我爸爸連每天自己要吃什麼藥都不知道，只有我媽媽最清楚。至於家裡投資什麼股票呀、出租單位租賃事宜呀，都是爸爸一手處理，媽媽一竅不通。」聽來這一對老夫老妻其實是不錯的合作夥伴呢，只是大家都不懂珍惜而已。「媽媽以後跟我住沒問題，但如果爸爸怕寂寞、搭上個年輕30歲的女人，那我就沒眼看啦！」

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