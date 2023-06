莎士比亞寫過一部戲劇「凱撒之死」,劇中凱撒被以布魯圖斯為首的陰謀者刺殺,而布魯圖斯是凱撒最喜歡的部下,他表面的謙恭和笑容迷惑了凱撒,凱撒像對待親生兒子一樣對待他,沒想到布魯圖斯的笑容背後卻隱藏著暗殺凱撒的陰謀,臨死前凱撒還在感嘆殺他的人中怎麼會有布魯圖斯。

所以,莎士比亞寫道:「笑是一切罪惡的根源。」這裡指布魯圖斯的笑是口蜜腹劍、陽奉陰違、背後藏著陰謀。

「笑是一切罪惡的根源」,這話似太極端了。人要慎笑,視乎怎樣去笑。佛教故事說大梵天王在靈鷲山上請佛祖說法,率眾人把一朵金婆羅花獻給佛祖,佛祖拈起,一話不說,眾人面面相覷,唯有摩訶迦葉在微笑,於是佛祖以心傳心,傳法給他。

試問若迦葉不是微笑,而是大笑、冷笑、苦笑、陰笑,佛祖會否傳法給他?最佳的笑應是微笑,那是和煦的春風,透出正能量。

論笑的哲學,建議大家看部電影 ,1986年由史恩康納萊 (Sean Connery)主演的The Name Of The Rose,香港譯作「魔宮傳奇」,台譯「薔薇的記號」,改編自義大利 符號學家與作家埃可(Umberto Eco)的小說。表面上這是部懸情的偵探片,劇情以中世紀為背景,修道院為舞台。

片中一間灰黑高聳的修道院,院內修士全是年老醜陋、穿著黑色長袍的男人,天氣永遠陰鬱多霧,僧侶表面道貌岸然,院中卻潛伏著見不得人的私欲和異端邪說,而一連串離奇的死亡事件不斷發生。史恩康納萊飾演前去查案的聖方濟修士,原來真相與笑有關,一部由亞里士多德撰寫、據說已忘佚的論喜劇(comedy)著作,被列為禁書,書上塗了毒藥,誰看了便會毒發身亡。