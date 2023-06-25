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笑的哲學

〈六合飛翔〉岑逸飛

莎士比亞寫過一部戲劇「凱撒之死」，劇中凱撒被以布魯圖斯為首的陰謀者刺殺，而布魯圖斯是凱撒最喜歡的部下，他表面的謙恭和笑容迷惑了凱撒，凱撒像對待親生兒子一樣對待他，沒想到布魯圖斯的笑容背後卻隱藏著暗殺凱撒的陰謀，臨死前凱撒還在感嘆殺他的人中怎麼會有布魯圖斯。

所以，莎士比亞寫道：「笑是一切罪惡的根源。」這裡指布魯圖斯的笑是口蜜腹劍、陽奉陰違、背後藏著陰謀。

「笑是一切罪惡的根源」，這話似太極端了。人要慎笑，視乎怎樣去笑。佛教故事說大梵天王在靈鷲山上請佛祖說法，率眾人把一朵金婆羅花獻給佛祖，佛祖拈起，一話不說，眾人面面相覷，唯有摩訶迦葉在微笑，於是佛祖以心傳心，傳法給他。

試問若迦葉不是微笑，而是大笑、冷笑、苦笑、陰笑，佛祖會否傳法給他？最佳的笑應是微笑，那是和煦的春風，透出正能量。

論笑的哲學，建議大家看部電影，1986年由史恩康納萊(Sean Connery)主演的The Name Of The Rose，香港譯作「魔宮傳奇」，台譯「薔薇的記號」，改編自義大利符號學家與作家埃可(Umberto Eco)的小說。表面上這是部懸情的偵探片，劇情以中世紀為背景，修道院為舞台。

片中一間灰黑高聳的修道院，院內修士全是年老醜陋、穿著黑色長袍的男人，天氣永遠陰鬱多霧，僧侶表面道貌岸然，院中卻潛伏著見不得人的私欲和異端邪說，而一連串離奇的死亡事件不斷發生。史恩康納萊飾演前去查案的聖方濟修士，原來真相與笑有關，一部由亞里士多德撰寫、據說已忘佚的論喜劇(comedy)著作，被列為禁書，書上塗了毒藥，誰看了便會毒發身亡。

史恩康納萊 義大利 電影

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