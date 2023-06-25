1980年末90年初的「香港 製造」，在美國各地華人心目中仍有一定的江湖地位。

話說母親在台灣有一位跟學插花的阿姨，曾在1985年隨旅行團來美觀光 ，返程落腳我家小住，此前在舊金山城中心的觀光街商店買了一台索尼 (台灣在那時把Sony翻譯作「新力牌」) 收錄音機，打算帶回台灣；可能導遊的英語不靈光，也或許是未細查，阿姨回來問過我們後，才曉得買到了韓國貨。

她對此特別懊惱，說日製商品難求又太貴，既然來到美國，好歹得買個香港製造才不虛此行；她甚至認定韓國製的索尼都是假貨，於是把還在唸高中的我拖到城裡去幫她退換貨。

費了一番唇舌，終於以補差價方式換了一台在我看來設計沒韓國製造那麼好看的款式，產品與盒裝都標明了「香港製造」，阿姨不惜為這幾個英文字多補近10美元，在當時可買25個麥當勞漢堡。

美國現在雖有不問理由退換貨的優良服務，但在1980、1990年代很多退換貨還是會問理由的，尤其又是一筆數目不小的現金交易，我只得按阿姨的意思轉達「不喜歡韓國製造」，洋妞店員神經大條地問：「韓國製有什麼不妥嗎？」

「沒有不妥，因為她就是從韓國來的，這麼買了帶回國去會被親友笑話！」還好店員被我的胡編說服，沒太刁難我們。

阿姨當初之所以會買到韓國製造，是衝著那台機子設計得非常漂亮，因而毫不猶豫地掏了錢，沒想到一知道「出身」後立刻嫌棄，此前我很少接觸到有人買東西可以因為產地而翻臉變心的。

之後問她為何喜歡港貨？她說「高級」、「稀有」，也許就跟戀愛一樣，這問題我問得有點兒多餘。

忽然在e世代的今天回憶起這件往事，再想有沒有這個可能，這位阿姨現在用的是三星手機在追韓劇？