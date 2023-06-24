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橡皮鴨二重暢

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

巨型黃鴨十年後重臨香江，還帶夥伴結伴同遊。主角還未出場，港鐵就率先在多個站內展示黃鴨風采，金鐘站更變身主題車站，E出口的半圓形玻璃天窗化身為黃鴨臉蛋，站內角落布滿小鴨蹤影，吸引不少眼球，令搭地鐵都成為一種樂趣，達到最佳宣傳效果。

一對黃鴨，因為天氣太熱，導致其中一隻洩氣。由洩氣、維修、再打氣，到返回維多利亞港與另一隻黃鴨重聚，短短三天牽動無數市民的情緒。大家都十分關心黃鴨可否結伴再遊維港，各大傳媒不停報導黃鴨的維修進度，風頭之高一時無兩。我在中環開會時，也忍不住遠眺它們的風采，雖然只是吹氣公仔，但它們氣定神閒的形態確實令維港生色不少。

這個巨型橡皮黃鴨由荷蘭藝術家霍夫曼創作，他被稱為黃鴨之父。作品自2007年誕生以來，先後遊走澳洲雪梨、巴西聖保羅等多個城市，成為一件公共藝術品，大受歡迎。在香港，小黃鴨是很多人的童年回憶，她代表著快樂和活力，差不多每個家庭都有小黃鴨伴隨小朋友沖涼洗澡。注水後的小黃鴨吱吱作響，逗得小朋友開心大笑。

今天以黃鴨為設計主題的推廣宣傳及商品林林總總，有小黃鴨在天壇大佛的快閃活動；昂坪360吊車亦推出黃鴨車廂，製造無限商機，也為香港帶來不少歡笑面。

其實開心可以好簡單，有時返老還童，跟橡皮黃鴨打卡都可以樂也融融。

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