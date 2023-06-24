資深歌手兼演員李龍基透露，將於年底跟女友拉埋天窗（結婚），可喜可賀。

李龍基年屆72，而未來太太則是比他年幼36年的長髮漂亮姑娘，口痕友（多嘴的人）旋即稱之為「爺孫戀」。其實年齡不過是個數目字而已，有情人終成眷屬就是了，何足大驚小怪？

當大家正為李龍基的婚事嘖嘖稱奇之際，突然傳來了香港 知名中文教授陳耀南將大婚之喜的消息，眾人都愣住了！陳教授今年82歲，從相片可見，他的準太太明顯比他年輕，是典型珠圓玉潤、皮膚白皙的幸福女人，正值晚年的單身男人遇上了，夫復何求？

再者，請切勿小覷年長男人的魅力。以李龍基來說，其實私底下是無比的風趣幽默，舉凡有 ，一點兒也不感意外。

至於陳耀南教授，本人當電台主持時曾有幸訪問他。陳教授學問淵博、雄辯滔滔，他個人獨白已夠動聽了，何須主持人？我必須舉手示意，才能勉強插上一句話，可以想像，愛他的女人必然同時也崇拜他吧！

不過，還是老當益壯的大明星艾爾帕西諾(Al Pacino)戰績最彪炳。此君從未結婚，但一生從沒有放棄愛情，過去最少有過六段公開的戀情。而今年83歲的他與29歲的女友迎接他的第四個孩子，艾爾帕西諾會是世上最年長的的爸爸嗎？

無獨有偶，79歲的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也剛宣布，女友為他生下他的第七名孩子。