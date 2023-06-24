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頤卦

〈六合飛翔〉岑逸飛

笑是一種心理狀態的表達，但不一定表示高興，冷笑、苦笑、呆笑、傻笑、尖笑、陰惻惻的笑以至皮笑肉不笑，都令人有不安之感。與笑有關的器官，是嘴巴。

在《易經》六十四卦，頤卦是很典型的肖形卦，上下兩個陽爻象嘴唇，中間四個陰爻象口腔，因此稱頤。這又似一個笑卦，中間四爻似是牙齒，有如笑至合不攏嘴，見牙不見眼。

關於中文的「笑」字，在東漢許慎的《說文解字》，也缺少解釋。「笑」字何故有「竹」？後人孫愐《唐韻》引《說文》補充云：「喜也。從竹從犬。」而不述其義。李陽冰刊定《說文》云：「竹得風，其體夭屈如人之笑。未知其審。」

頤卦的「頤」字，原意是人的臉頰。卦象是上艮止，下震動，有點類似人的嘴巴在咀嚼，上顎停止，動的是下巴，更有動而知止的意思，也就是說一舉一動要適可而止。

《象傳》說：「山下有雷，頤，君子以愼言語，節飲食。」這是從嘴巴動作引申的兩種涵義，具體來說，要慎言，才不會有口舌之災；吃東西要節制，吃得太多會吃壞身體。頤卦之後是大過卦，這個卦是四陽兩陰，上下兩爻是陰爻，中間四爻全陽，正是陽剛過盛，不加節制之過。

其實嘴巴除了慎言、慎吃，更要慎笑。所謂「禍從口出」，不僅說話說出禍，吃也「病從口入」，而笑得太開心，便得意忘形，會暗生禍端。將「吃」和「笑」連在一起，有句成語叫「大快朵頤」，「朵」是動的意思，臉頰大動，表示痛快淋漓地大吃一頓，大快人心，但頤卦初九爻辭曰：「舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。」靈龜吸風飲露，象徵精神的靈明要默坐澄心，若羨慕我在大魚大肉反會帶來災害。

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