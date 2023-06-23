近日，有則新聞引人關注與思考。北加州 小城羅克林（Rocklin）一處十字路口，一群小鴨子正跟著母鴨過馬路，這時，在路口等候紅綠燈的一位男駕駛人見狀，即刻跳下車跑到馬路中央，充當「臨時交通指揮」，讓所有車都停下，等待可愛的鴨隊伍安全過馬路後，他才轉身走回自己的汽車；但就在他折返的一剎那間，卻被一輛穿越路口的私家車撞倒，當場斃命。

男駕駛人為了護衛一群鴨子的安全，獻出自己寶貴的生命，這確實是一種忘我精神，也是一種獻身精神，還有人稱他的義舉為「大愛」。這位捨己護鴨的男駕駛人叫凱西．里瓦拉（Casey Rivara），今年才四十一歲，與他的太太Angel周育有一雙兒女，家庭幸福美滿。當年，Angel周在香港 念完小學，進入中學後，又來美當高中交流生。那年，她才十七歲，與凱西．里瓦拉不期而遇，並很快墜入校園戀情。不久，里瓦拉便成了正宗的「香港女婿」。

里瓦拉突然離世，給Angel周很大打擊，但他的義舉感動了周圍的人，在眾籌網站為他兩個孩子籌款，竟湧進十三多萬美元的善款。人們都稱讚他善良、有愛心，我也十分敬佩這位「香港女婿」保護小動物的義舉，也感到不捨與遺憾。說實在的，在加州馬路上或高速公路上遇見小動物是常有的事，我就有過這樣的經驗。

有一次，我駕車去亞凱迪亞 ，剛下了高速公路，車子拐進一條小馬路，在車子前方就發現一隻藍色孔雀，在馬路中央若無其事地踱步，我迅及把車剎住，停在馬路上。隨之，我後面的車和對面的車均不約而同地都停下來了，靜候藍色孔雀慢慢走出馬路，我的車才繼續前行。

這美麗場景讓我感受到美國人愛護小動物暖暖的心。

再一次，我開車去蒙羅維亞老城區，看見一隻萌萌的小鹿在大街上閒逛，小動物闖入人們的生活，真讓人喜出望外。我快把車停在馬路上，耐心讓小鹿跑出大街才踩下油門，把車開走。實際上，禮讓小動物早已成為加州駕駛人的行車規矩。

至此，我突發其想，里瓦拉如開車遇見一群鴨子，把車停下來，「守」在車內讓鴨子安全過馬路該有多好啊，相信前後左右車輛也都不會衝出「跑道」，大小鴨子也一定會平安回家；他也不會為了幾隻鴨子，甚至賠上自己的性命。

有言道：「路口如虎口」，在洛杉磯常見學校放課，馬路義工身著黃色背心，頭戴黃帽子，手舉「stop（停）」大紅牌子，護送學生和行人過馬路。馬路義工用行動告訴人們，馬路是危險之地，稍有疏忽或大意，不出人命才怪呢。

加州不光是陽光燦爛，而且依山旁水，不僅是人們宜居之地，各種野生動物也十分活躍，牠們常常從深山老林出走，到大城小鎮串門做客。為防止動物穿越公路時發生惡性交通事故，加州沿線都架起連排電網，防止野生動物闖入「虎口」。

現在又傳來好消息，世界上最大的野生動物通道不久將在加州境內破土啟動，建造一座橫跨南加州主要公路的跨線天橋，讓叢林裡的山獅、熊、大貓、小狼、鹿等野生動物能夠安全走過通道，讓牠們有更多的漫遊空間。

「香港女婿」凱西．里瓦拉如獲悉這個消息，其在天之靈一定會感到欣慰的。