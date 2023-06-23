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機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

他們都是這樣成長的

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他們的獨生子將於暑假後到外國升學，媽媽憂心忡忡：「我這個兒子，連蛋都不曾煎過，真是很擔心他外地盡吃些垃圾食物，影響健康。」

我輕拍她的肩膊，誠意地跟她說：「媽媽，放手啦，不要看輕他們的潛力。」

記得當年小兒往英國升學的第一個學期，我帶弟弟去探望他。兒子租住的單位狀況尚可以，起碼床是床、桌子是桌，灰塵則難免，蟑螂倒沒見過一隻，不錯了。

早晨，他跑到附近的快餐店買回咖啡和三明治，早餐搞定，冰箱裡則塞滿了林林總總的叮叮餐（微波食品），每餐一盒港幣三十多元就可填飽肚了。起初連弟弟也貪鮮喜歡吃叮叮意粉、炒飯，但過了幾天後，那些叮叮餐在加熱過程中釋出的氣味，讓我有不舒服的感覺。

翌年，我們再探訪他，叮叮餐已絕跡，冰箱裡竟然有牛排、豬排和新鮮蔬菜。兒子給我們親手煮的豬排飯，上面放有一顆太陽蛋的，可愛極了。我吃時難掩鼻酸酸的感覺，畢竟這是兒子首次給媽媽煮的晚餐。

請相信年輕人吧，也許起初拿著爸爸的附屬卡盡情叫外賣，是天大高興的事情，但吃多了快餐食物，年輕人也想泡個南韓拉麵或煎個蛋呢。

這是進化的過程，年輕人只要遠離媽媽和菲傭姐姐的臂彎，他們更會加速學懂照顧自己。

那年，爸爸買來了一隻蘇格蘭活龍蝦，我正雞手鴨腳之際，兒子大嚷：「我來！」

升學 咖啡 蔬菜

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