最近我在江西南昌，看到重建的滕王閣。滕王閣始建於唐永徽四年。為當時任洪州都督的唐高祖李淵之子李元嬰，即唐太宗李世民之弟所建。據記載，李元嬰於永徽三年遷任蘇州刺史，調任洪州都督時建此閣作為別居。由於李元嬰封號為「滕王」，故名滕王閣。

20多年後，當時的洪州都督閻公首次重修。竣工後，閻公聚集文人雅士作文記事，途經於此的王勃就是於此時寫下其代表名篇《滕王閣序》。並由此令滕王閣名揚四海。韓愈在《新修滕王閣記》讚道：「愈少時則聞江南多臨觀之美，而滕王閣獨為第一，有『瑰偉絕特』之稱。」

滕王閣屢毀屢建，歷經宋、元、明、清，歷次興廢，先後修葺達28次之多，計唐代5次、宋代1次、元代2次、明代7次、清代13次，建築規制也多有變化。

現今的滕王閣是1982年按照梁思成繪製的《重建滕王閣計畫草圖》，於1989年建成，仿宋朝木結構樣式，共九層，其中明層皆有迴廊可俯瞰贛江景色，南北有迴廊連接。

當年李元嬰是著名花花公子，藝術造詣極深。據史書記載，李元嬰從小就受到宮廷藝術薰陶，在音樂、舞蹈、繪畫上有一定造就。唐張懷瓘《畫斷》稱他「工於蛺蝶」。張懷瓘與他為同代人，對李元嬰善於畫蝶的記述，應有一定可信度。相傳他畫的蛺蝶，或飛或立，姿態翩翩，栩栩如生，

以李元嬰的藝術標準，相信滕王閣無論怎樣重建，也難恢復原來奢華。至於《滕王閣序》有形容南昌是「人傑地靈」。究竟因人傑而地靈，還是因地靈而人傑，這兩者也許是互為因果。我相信的是，每個地方都有其特殊氣場，而什麼氣場會造就什麼人物，倒是值得深入研究。