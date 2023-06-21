友人在倫敦剛買了一間獨立屋，待太太陪兒子考完試才過來會合。我稱讚他是標準丈夫，自己擔任先頭部隊，打點一切讓太太過來住得舒適。

「不是的，整間屋都是空的，等太太到了才開始布置。」他攤攤手說，「我連一隻杯都不敢亂買，怕買錯了又會被她罵。」

他似乎在記憶系統中，儲存了不少慘痛的回憶，我連忙稱讚他態度正確，一切交由太太主理，聽太太話是最明智的。

但不明白，為何丈夫買回來的東西，永遠不合太太的心意呢？是當丈夫的粗心大意，又或是做太太的過於吹毛求疵？

記得有年我們家剛搬新居，正值裝修期間，丈夫剛巧到土耳其 公幹。回來時他興高采烈向我宣布，他在土耳其買了一張手工地毯，正在空運回港途中，那刻我幾乎昏厥過去。天呀，新居是徹頭徹尾的Cyper Feel，主色為灰色白色，幹嘛來張土耳其地毯？

結果，那張價值不菲的大型土耳其地毯，安放於大廳正中間；說實話，單獨來看確然是美得像藝術品，但跟全屋家具擺設就是壓根兒的不協調，讓我的雙眼像入了沙般不舒服。

有女友人埋怨，以為放手讓丈夫挑選他躺得最多的沙發，結果搬回來的怪物醜極了，她更懷疑丈夫是色盲。

做太太的罵得多，丈夫都怕了，久而久之，家裡的一隻杯、一雙筷子，做丈夫的都是撒手不管為上上策呀。