「太史五蛇羹」。（圖：作者潘健生提供）

那天逛彌敦道，中午開飯時間恰好走到了倫敦大酒樓，該酒樓位於六樓，而在大廈一樓大廳，一眾食客正在等電梯；既然如此有人氣，決定在此解決午餐。

兩人的午餐，點餐不易，想多嘗幾味，擔心吃不下浪費，點得太少呢，又太單調；正在猶豫，見到檯面那張過塑的菜單上，有供應一款「午市蛇餐」，其中有五蛇羹一盅、多種燒味可選兩味，還配白飯及若干青菜，定價118港元。一人份量足夠，兩人份量則稍少，如果再點一款腸粉之類的點心和小炒，正好解決我們希望的品種多樣、份量不大的要求。而「蛇羹」又是我久未品嘗的，正好藉機一試。

「江太史五蛇羹」相傳是由廣東先人，被稱為「嶺南第一美食 家」的晚清廣東翰林江孔殷發明。江曾入翰林院，被世人稱為「江太史」。而這道以金環蛇、銀環蛇、眼鏡蛇、水蛇、錦蛇等五種蛇為主要原料的粵菜，曾是太史饗客的必備佳餚，故得名「太史五蛇羹」。身為粵港人，對源自粵港先人發明的菜式自然多了一份好感，成為我品嘗它的又一個理由。

點了菜才一會兒，殷勤的侍應大姐便把全餐端來了，「太史五蛇羹」原來還配薄脆一小碟，賣相尚好。

細品大名鼎鼎的五蛇羹，似有蛇絲 、浮皮絲、雞肉絲、木耳冬菇絲、韭黃等；但感覺湯體黏稠了一點，味道也不如想像鮮美。五蛇絲似量不多，一共才若干條，至於有無五種蛇則更加存疑。

品鑑之餘，難免感慨現實不如傳說美麗。

然而，從另一個角度看，當今時代，地球人口的不斷增加，人類對食物的需求也不斷提高，僅靠自然提供足夠的食品，既不可能亦難持續，要取得來自野生的五種蛇談何容易？出路只能靠人工養殖，五種蛇的市場有多大？有沒有實行工業化處理，不得而知。如果靠人工野捕，並不符合人類已經進化到必須著力保護自然界生物多樣性的覺悟意識。蛇羹美中尚有不足又何妨？

還好吧，畢竟今天吃了傳說中的江太史五蛇羹。