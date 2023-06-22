離開香港 的前一天，時間很緊湊，現在回想起來，印象依然深刻。

記得那天一早起來，一邊靜心收拾，一邊腦子裡梳理著要做的事情，仔細準備好水務和煤氣註銷的申請表格、按金收據和身分信息等資料，希望自己當天能處理完成以避免離開後再給同事添麻煩，儘管如此，心裡還是覺得沒有底。

差不多九點的時候聽見了敲門聲，是煤氣公司的技師，一位青年男子，負責在截氣當日上門抄讀煤氣表度數，並進行截氣工作。

他一進門就對我說道：「我早一點來，早點做好之後，你過兩個小時就可以去辦理退按金（保證金）了。」

短短的一句話，讓我心頭一熱，因為之前網上預約的時候，只有臨近中午的時間段可以選，沒想到一早就來了，心裡一陣感激地說道：「真是太謝謝你了。」

本來想著是否要先去水務署的猶豫不存在了，拿著年輕人做完截氣後開具的單子，我開心地再一次感謝了他。

隨後出門，按照表格上的地址，步行去灣仔水務署，記得樓層很高，還坐了分段電梯，出了電梯後走廊裡沒有人，左右都看了也都沒找到有營業的跡象。

站了一會兒，看見有位上了年紀的老大爺推著一輛很大的推車，上面堆放著許多信件和郵包，我向他走去，老大爺一看我手裡拿著的表格資料就知道我要做什麼，只可惜他用一口粵語告訴我的路線太複雜，只能笑著搖頭說沒聽懂。

沒想到老大爺二話不說就帶我走回去了電梯口，搭電梯下樓又轉了分段電梯後回到底樓，在大堂裡穿梭去了旁邊的群樓，帶我走到二樓時，我看到了水務署客戶中心的營業廳，一進門老大爺利索地在機器上取了號碼，交給我後就急匆匆地轉身走了。

我手中拿著號碼紙，連聲謝謝都還沒來得及說，心生慚愧的同時，讓我備感親切的是老大爺的熱心腸，和他放下手中忙碌的工作、給予了一個素不相識的陌生人的善意和幫助。

看著老大爺那矮小的背影、那精神钁鑠的腳步，我打心裡感謝著他。

等待的時間不算長，當叫到我的號碼時來到櫃台，辦理的過程中沒有任何額外的要求，順利地註銷了水務的帳號並退了按金。

那天中午，一個人在外面吃了一份港式午餐，美味的飯菜，還是那麼的可口，是我喜歡的港式風味。

吃飯時想著上午遇到的好人和完成的事情，很是欣慰。離開一個工作居住的城市，不像出門在外的旅遊，到酒店總台結帳後拖著行李箱就能離開，除了工作上的交接，生活上的瑣事以及房子和水電煤的註銷，需要一件件地去做，所幸港燈提前一周就在網上終止帳戶並郵寄了資料，已確認完畢。

吃好午飯，早已超過煤氣截氣後的兩個小時，找了最近的一家煤氣客戶中心去辦理註銷手續。那段路有點長，走得有點熱，但一路上心情卻是非常好，香港是我往來次數最多的城市，它就像一位老朋友，可以經常相約見面一起購物、覓美食 、漫步街頭。

那天順利辦理完煤氣註銷後，繼續逛在熟悉的街頭，買了巧克力作為離別的禮物送給晚上為我送行的幾位朋友。

當愉快地度過了一個美好的夜晚後，與朋友們彼此擁抱再見。再見了，香港！我會記得你所有的好。