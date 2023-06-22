關於氣場與壽命的關係，我有親身體驗。我曾到過廣西南寧的楊美古鎮一遊，古鎮距南寧約三十多公里，建於宋代，當時是方圓近百公里的商品集散地。明代徐霞客曾從南寧乘船到這裡，盛讚沿江風光；此鎮又是辛亥革命黨人黃興和梁烈亞革命活動的根據地，尚留有梁烈亞故居。

進入小鎮，便見到一部牛車，大概是全世界走得最慢的交通工具，坐上牛車，老黃牛緩慢地踱步，觸目所見，主要是明清建築物，沿著凹凸不平的石板路前進，深淺不一的裂紋彷彿在訴説古老故事。路旁青磚砌築的牆壁，磚與磚之間的白色溝縫似可嗅到古代黃糖和糯米氣味，而雕有花紋的殘破門楣，無不滲透歷史滄桑。

這個古鎮的年輕人都跑到城市工作，住在古鎮全是老人，八十歲以上的老人屈指難數，成為名副其實的「長壽之鄉」。身處古鎮，不少店舖在榨著原味花生油，而三三兩兩的楊美老人對遊客似是視而不見，臉上帶著悠閑神情。

這種長壽氣場是「悠閑」而不是「悠閒」。「閒」是門中闚月，是形而下；而「閑」是門中置木，有防衛之意，《易經˙乾文言》說是「閑邪」，也就是防範外境的邪氣入侵，讓心境悠然，這種「閑」是形而上、高智慧的情操。

另個長壽氣場，便是我剛從粵北山區的連州市回來，該處雖以地下河和湟川三峽馳名，留下劉禹錫和韓愈詠湟川的詩句，但其悠閑意趣更甚楊美古鎮，一條超逾一公里的商業街找不到一間食肆，而下午五時店舖幾已關門。若說這是死城卻又不然，到晚上八時只見廣場上人頭湧湧，大跳廣場舞，優哉悠哉，難怪此城超過百歲的老人多不勝數。