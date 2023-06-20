用數學來分析愛情，如果撇除世俗之見、只看銀行存款多少的市儈心態，採取較學術性的眼光入手，其中一條線索是雙方的吸引力來自氣味。所謂「同聲相應，同氣相求」(《易傳‧乾文言》)，現今科學家已證明，許多動物的求偶途徑，許多時是憑嗅覺去尋找與自己氣味相投的對象。

許多動物身上有個特別的腺體，用來分泌一種氣味濃烈的化學物質，叫做信息素，牠們就是靠氣味與同類溝通。許多動物都會利用氣味傳遞訊息，像熊族大多會透過摩擦樹木，留下體味。對北極熊來說，腳是真的要愈臭，才愈有可能找到另一半。科學家還發現，北極公熊對發情母熊的腳臭，普遍有著更明顯的反應、看起來會更加興奮，可見想得到北極熊的芳心，一定要靠腳臭。

不過，「氣味相投」，也不見得必然是同一氣味，也可以是異味相配合。用數學來表達。倘若一方是正弦，另一方便是餘弦。其他數學概念與愛情有關的，諸如愛情有對稱性、愛情是關係而不是函數、愛情是實數而不是虛數、愛情是交叉點等。若將愛情的分析擴大至其他科學領域，例如化學或物理學等，那麼愛情可能與雙方的化學根連結有關，又或者借用熱力學的方程式計算，愛情是雙方自由能量轉換的過程，而這些能量既可量化也有質的變化。

1900年英國物理學家Havelock Ellis 曾假設了一條愛情方程式，謂愛情=性+友誼。這條方程式顯然不適用於「一見鍾情」的愛情模式，但會得到「漸進愛情派」人士的支持。愛情免不了有性的吸引，而「友誼」往往建基於時間的培育，所謂「日久生情」，彼此經常相處，不知不覺之間便能讓愛情開花結果。