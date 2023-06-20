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阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

家長的哀歌

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去十多年，我曾到訪過各區不少幼稚園、小學和中學，擔任親子講座演講嘉賓，發覺不同階段的家長，都會有不一樣的表現。

幼稚園的家長最進取，在答問時段都會特別踴躍發問：「有什麼課外活動能訓練孩子的領導才能？」「我家小孩很怕羞，怎樣才能幫他？」「四歲孩子應該參加幾項課外活動？我女兒只參加了12項，足夠嗎？」

整體來說，幼稚園的家長都充滿雄心壯志，期望以最有效的方法，培養孩子成為出類拔萃的尖子。這個階段，「小一面試祕笈」之類的講題，是最受家長歡迎的。

小學家長的臉上時常會顯露半信半疑、撲朔迷離的奇異表情，尤其是當我談到：「只有最懶惰的家長才會濫用體罰，打小孩是不能教好孩子的！」我隱約聽見有家長低吟：「不打要怎麼教？打太少都不行啊！」

然後，答問時段會有家長問：「我孩子成績很差，應該如何教好他？」我會耐性地告訴他們，我剛花了個半小時談及如何關心孩子的情緒和提升親子關係，正好回答了這個問題。愛父母的孩子，是會努力做好自己來報答父母的，但恨父母的孩子，則剛好相反，會做報復的負面行為，令父母頭痛。

中學的家長在公開答問時段，大多保持沉默，但選擇會後跟我詳談：「我兒有割手的問題，怎辦？」「我兒子拒絕上學，怎辦？」「我女兒得了厭食症……。」看著他們的眼淚滴湧而出，我內心很難過，但又該從何說起？

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