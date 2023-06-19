端午節前後，香港 大小龍舟賽正緊鑼密鼓進行中，今年最搶眼的要算「香港杯龍舟賽」了，其跳出維多利亞港，來到日本橫濱舉行，規模盛大，有130支參賽隊，用四天時間在水中競逐，十分令人矚目。

再說，這項跨國賽事，由香港駐東京經貿處支持，還不失時機地在湖邊設立攤位，向公眾介紹香港、推薦香港，這種以體育賽事帶動旅遊觀光，甚至拉動投資經營，不失為明智之舉。

橫濱香港杯龍舟賽舉行，不僅表明香港已從疫情陰影中走出來了，而且又邁出國門，讓更多朋友結識「龍頭」、與「龍的傳人」交上朋友，廣結善緣，廣開財路。

龍舟賽確是充滿中華文化氣息的民間賽事，「龍」是華夏子孫的象徵，金黃色的「龍頭」人見人愛。再說，賽龍舟緊張又刺激，已成為華人世界熱中於推展的水上運動。

我所居住的洛杉磯 ，龍舟賽也搞得熱氣騰騰，頗具聲色。「洛杉磯長堤 龍舟賽」已舉辦24屆大賽了，高峰期有超過160支龍舟隊在水上生龍活虎，兩天賽事吸引成百上千民眾觀戰助威，人氣鼎盛。「洛杉磯長堤龍舟賽」創辦人是來自台灣的陳姓牙醫。

去年7月龍舟賽，受疫情衝擊，比賽規模縮水，50多支龍舟隊在水上交鋒，其中還有德州、奧瑞崗州、內華達州、亞歷桑納州的水上健兒趕來洛杉磯參賽。

今年7月，將再舉行「洛杉磯長堤龍舟賽」，大賽尚未開打，洛杉磯先舉行「陸地龍舟賽」，一隻隻五顏六色大型塑膠吹氣龍舟出現在聖安妮塔馬場公園草坪上，近百位參賽者分隊騎在大龍舟上向前快跑，活龍活現，以速度取勝負，比賽充滿趣味。這種另類龍舟賽，雖並不多見，但對推展水上龍舟運動確能起到推波助瀾之作用。