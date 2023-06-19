我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

賽龍舟

〈太平山下〉盧威

端午節前後，香港大小龍舟賽正緊鑼密鼓進行中，今年最搶眼的要算「香港杯龍舟賽」了，其跳出維多利亞港，來到日本橫濱舉行，規模盛大，有130支參賽隊，用四天時間在水中競逐，十分令人矚目。

再說，這項跨國賽事，由香港駐東京經貿處支持，還不失時機地在湖邊設立攤位，向公眾介紹香港、推薦香港，這種以體育賽事帶動旅遊觀光，甚至拉動投資經營，不失為明智之舉。

橫濱香港杯龍舟賽舉行，不僅表明香港已從疫情陰影中走出來了，而且又邁出國門，讓更多朋友結識「龍頭」、與「龍的傳人」交上朋友，廣結善緣，廣開財路。

龍舟賽確是充滿中華文化氣息的民間賽事，「龍」是華夏子孫的象徵，金黃色的「龍頭」人見人愛。再說，賽龍舟緊張又刺激，已成為華人世界熱中於推展的水上運動。

我所居住的洛杉磯，龍舟賽也搞得熱氣騰騰，頗具聲色。「洛杉磯長堤龍舟賽」已舉辦24屆大賽了，高峰期有超過160支龍舟隊在水上生龍活虎，兩天賽事吸引成百上千民眾觀戰助威，人氣鼎盛。「洛杉磯長堤龍舟賽」創辦人是來自台灣的陳姓牙醫。

去年7月龍舟賽，受疫情衝擊，比賽規模縮水，50多支龍舟隊在水上交鋒，其中還有德州、奧瑞崗州、內華達州、亞歷桑納州的水上健兒趕來洛杉磯參賽。

今年7月，將再舉行「洛杉磯長堤龍舟賽」，大賽尚未開打，洛杉磯先舉行「陸地龍舟賽」，一隻隻五顏六色大型塑膠吹氣龍舟出現在聖安妮塔馬場公園草坪上，近百位參賽者分隊騎在大龍舟上向前快跑，活龍活現，以速度取勝負，比賽充滿趣味。這種另類龍舟賽，雖並不多見，但對推展水上龍舟運動確能起到推波助瀾之作用。

香港 洛杉磯 長堤

上一則

布拉格劇場設計四年展落幕 台灣團收穫滿滿

下一則

梵谷咖啡館的阿萊城姑娘

延伸閱讀

美國務院改口：仍未決定邀請港特首李家超出席APEC

美國務院改口：仍未決定邀請港特首李家超出席APEC
慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食
WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港

WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港
科學家研究顯示 沙頓海縮小推遲洛杉磯大地震

科學家研究顯示 沙頓海縮小推遲洛杉磯大地震

熱門新聞

達姆∕圖

我們在路上（上）

2023-06-11 02:02
達姆∕圖

我們在路上（下）

2023-06-12 02:02
倩華∕圖

且戰且走的一路顛簸

2023-06-15 02:02

2023-06-12 02:01

人肉翻譯機

2023-06-11 02:01

歐洲的飲食人生

2023-06-14 02:00

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄