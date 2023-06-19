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遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

發酒癲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他是別人眼中的謙謙君子，是那種規矩文靜、沉默寡言，但頭腦聰明，有自己一套的做事原則，不會隨波逐流也絕不會譁眾取寵的類型。

那天，他剛好坐在我的身旁，竟然率先打開話匣子，滔滔吐出一堆閒時從來不會說的話來，比如是誰最蠢、誰最陰險等等。漸漸我發現他根本就不是跟我說話，他是在自說自話、自我發洩吧。

他愈說愈大聲，陷入亢奮狀態，每字每句都夾雜著粗言穢語，我為之一怔，這個模樣壓根兒不是我認識的他。

然後，他的話題轉往重拳批評他的直屬上司，批他是如何的低能、無知、懶惰。我原本是一直在聆聽，但突然又想說說笑話欲緩和氣氛：「嘻嘻，好在你老闆夠懶很少返工，不然你就得成天面對他了。」

沒想到，他突然搖頭晃腦朝著我大聲吼道：「你知不知道要服侍一個低能老闆是多痛苦的事？每分鐘都想死呀。」他雙眼滿布紅絲，兩頰灼熱，極之駭人。

此刻，我才意識到他是在「發酒癲」。過去，我曾目睹過不少人喝得酩酊大醉的失控模樣，也有些人喝得微醺時會有失常行為，但就冷不防這人不過是臉皺成一團，原來已喝得相當醉了。

幸好這晚他的聽眾並不是工作相關的人士，不然職位也可能不保。以為借酒消愁解悶，醉酒壞事倒是屢見不鮮。

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