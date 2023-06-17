古人從易的角度，從太極考慮問題，認為世間都是陰陽，陰動陽靜，陰濁陽清，陰沉陽升，所以動靜的根本就是陰陽，而陰陽是既對立又統一；因此古人畫太極圖，陰陽魚中，有表陽的小圈，有表陰的小圈，可見陰陽對立又統一，陰中有陽，陽中有陰。

哲學上說的動中有靜，靜中有動，這是矛盾的兩個方面，動與靜是相對，也是辨證的。動與靜二者相依相存，相互變化，達到了兩個矛盾完美的辨證統一。動，是絕對的，永恆的；靜，只是相對的，暫時的。所以理解靜中有動，要比動中有靜，更加困難。

談靜中有動，不妨參考《易經》第五十二卦艮卦。這個「艮」字，其本義是「邊界」或「極限」。而「艮」字在古代，還可解作時辰，或是不容易咬斷的食物，以至形容人們處事過於認真、缺乏彈性等。但在艮卦而言，「艮」的象徵是山，重卦則如兩山相叠，比喻靜止。但這種靜止是相對而不是絕對，不是「停止」(stop)，而是「暫停」(pause)或「歇息」，或「停滯」(standstill)，正是「靜中有動」。

艮卦的《彖傳》對「艮」的描述是「艮，止也，時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。」可見艮卦確是靜中有動。艮卦的卦辭是「艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，無咎。」艮者，止也。艮其止，並非不動，而是順乎天時，動乎內而未出。

研究道教氣功的多認為這是指打坐運氣的境界。艮卦像山又像庭院，背須端正而忘身，入靜時斂目收心、返觀內視，並且運氣經背部督脈上升於頂，此時心腎相交，心火藏於腎水，使水火相濟，種種念慮自然不生，自然而然使氣機衝破尾閭、夾脊和玉枕三關，貫通督脈。