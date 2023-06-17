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為什麼年輕人要轉工？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人曾數次轉工，我問他是基於什麼原因燃起轉工念頭的，他坦然回答：「是因為遇到衰上司！」

他的第一份工，上司是女性，被他形容為「落伍阿嬸」：「她由衣著打扮到思想行為，都好似落後了30年似的。她不懂不要緊，但別整天板起臉孔來管我們！阿嬸跟我們年輕人有仇似的，整天雞蛋裡挑骨頭，想趕走我們。講明白點，她怕我們威脅到她囉！」

一個能幹的上司，應該是思想開明、與時並進的，員工才會對你心服口服呢！

「第二份工更衰，遇到一個色狼男上司。」我雙眼不由得瞪得大大的。「他整天藉故摸女同事頭髮、掃人背脊，真的很誇張。有女同事受屈辱去廁所哭；有女同事大膽叫他停手，第二天就立刻被他調去做那些豬頭骨的工作了！唉，雖然他的目標是那些女同事，但我常常要假裝看不見，好像我成了幫凶，我覺得很辛苦，索性不幹囉！」

誠心希望職場上的色狼上司都會有天被公審，受到應得的懲罰。

「第三個老闆很沒人性，他自己沒結婚、沒家人，對我們完全沒感情、沒同理心。平時在公司罵人罵到窗子會震，又整天臨放工才塞東西要你做，半夜都會傳電郵來，他自己睡不著覺，我們正常人要睡覺耶！」

我問年輕人目前的上司如何，他笑盈盈回答：「終於遇到好老闆，他自己有兩個女兒，跟我們年紀相當，他比我老爸更了解我們年輕人呢，他一天在公司，我都不再轉工了。」

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