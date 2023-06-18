關於氣功與艮卦，整個練功過程，從初六爻開始，爻辭曰「艮其趾，無咎，利永貞。」這裡的「趾」指腳趾。人類腳趾在生理學扮演的意義不亞於雙手，其中大拇趾構造較其餘各趾獨立，是足部的靈魂。而且腳的穴位最多，跟身體各內臟都有聯繫。大拇趾甲兩側各有一穴，內側為足太陰脾經井穴，叫隱白外側為足厥陰肝經井穴，叫大敦。

此外，大拇趾的腹面就是腦下垂體的反應區。所謂「腦下垂體」，位於眉心往腦內約一寸，醫學 上稱為「主腺體」，是所有神經脈衝的中途轉接站，負責協調神經系統和腺體系統，以及有調節體溫和控制正常生長與發育的功能。而與腦下垂體位置相距不遠之處，更有一個松果體，是個「感悟中心」，且負責分泌黑激素和褪黑激素，當這兩個激素分泌平衡時，情緒就會趨向平和穩定。

松果體是一個極神祕而又神妙的腺體，被稱為「第三隻眼」。在印度 教和佛教，第三隻眼象徵開悟，在印度傳統，這是「智慧之眼」。《奧義書》指出，人類如同一座擁有十道門的城市。九個門（兩眼、兩鼻孔、兩耳、嘴、尿道及肛門）通往外在的感官世界。而第三隻眼是第十道門，通往無限的內在意識。

歷來認為活化腦下垂體和松果體這兩個腺體，可以通過靜坐冥想、觀照眉心，或通過瑜伽的倒立式，或佛教的「五體投地」儀式，但艮卦的「艮其趾」，可以提供另類思考。「艮」的「時行時止」也可視為一種按摩動作，每晚臨睡前按摩腳趾，大拇趾除了連繫腦下垂體，更與脾、肝有關 第二和第三隻腳趾是與腸胃有關，第四和第五隻腳趾則與膽、膀胱和腎有關。可見養生先要養趾！