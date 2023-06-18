清晨，送女兒乘搭機場 巴士參加海外考察團。回到家中，忽然收到她的電話，緊張地說︰「糟糕！我忘記帶身份證啊！」

我思考一下，說︰「妳有帶護照呢，理論上就算忘記帶身份證，有護照都可以出入境。」

飛機還有2小時30分鐘就出發，她已經坐上了機場巴士，大家都不肯定。思前想後，馬上取消早上的活動，找出她的身份證，開車直奔機場。

出發前，打電話向旅遊業界朋友求救，馬上收到資深旅行社老闆美女Y君來電，親切道︰「別擔心，我試過只帶護照忘記帶身份證，同樣可以出入境。只是要和持護照人士一起排隊，不能使用身份證的快捷通道。」

另一位醫生朋友告訴我︰「我都試過忘記帶身份證啊，只要下載『非觸式e-道』手機App ，由於已經與手機內其他資料認證，可以『刷臉』做出入境檢查，我上次沒有身份證也成功登上飛機。」

話雖如此，為了安全計，又稍有時間餘裕，連忙開車出發，順利到達機場，將身份證交給女兒。

她尷尬地笑說︰「問過服務人員，原來真的只拿護照都可以登機呢。」這是一個開心的虛驚，她可以及時登機，我又長了知識，馬上回家下載手機App。