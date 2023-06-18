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醜聞

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

醜聞，夠juicy（富刺激性），普羅大眾都喜歡。可以盡情談論別人的醜聞嘛，可暫且忘卻自身的煩惱了，但當中又有幾多人會顧慮到醜聞主角的家人，此刻正承受的痛苦感受？

英國近日的醜聞主角，乃年屆61歲的資深傳媒人Phillip Schofield，菲臘的形象向來親民，他的招牌陽光笑容深受觀眾喜愛，他主持了21年的晨間雜誌式電視節目《This Morning》，更令他成為入屋的受歡迎人物。

可惜，菲臘的形象卻於一夜間徹底摧毁，他的人生儼如「一鋪清袋」。

首先是先前傳來了菲臘的親弟弟Timothy鋃鐺入獄的消息，他的罪名是侵犯一名男童，被判入獄12年，雖然事件與菲臘沒有直接關係，但流言蜚語難以堵得住。

近日，突然傳來菲臘與女拍檔雙雙請辭《This Morning》的消息，當大家在議論紛紛之際，菲臘的醜聞被爆出，原來是紙包不住火，他是沒法留下來。

菲臘於三年前跟結婚27年的太太離婚，原因是他出櫃，承認自己是同性戀者；本來這些事情於現今世界已絕不稀奇，但料不到菲臘初次認識戀人時，對方只有15歲，是一名聽他演講的參加者。

其後年輕人於18歲便參與了《This Morning》的製作工作，若說不是菲臘私底下運用權力給他安排，也不會有人相信吧，正如菲臘堅稱他們是工作後期才發生關係，也令人存疑。

此刻，他的前妻和兩名子女該如何熬過？

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