「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」，蘇軾的名句雖然能夠反映出荔枝的誘人程度，卻略嫌誇張。從大處看，為了口腹之欲而離鄉背井，犧牲太大；從小處看，俗語說「一粒荔枝三把火」，荔枝味道清爽甜美，壞處是上火，多吃暗瘡爆發，咽喉腫痛。每天吃三百顆荔枝，就是九百把火，恐怕會七竅噴火。

我十分幸運，生為嶺南人，每年都可以品嘗荔枝；要是碰上荔枝豐收，價格降低，吃得更是暢快。只要到市場走一轉，糯米糍、桂味，各式品種任君選擇。我通常是把荔枝抱回家，我用「抱」字，並無失實之處，只因我極度沉迷荔枝，可以一口氣吃上兩、三磅，所以我每次都要把沉甸甸的荔枝抱回家。幾乎每年荔枝成熟的季節，我都見到同道中人拖住塞滿荔枝的竹簍，一臉滿足地在街上走，叫我羨慕。

我雖然好荔枝，在家人的強烈勸告下，還沒有這樣明目張膽，把一個接一個竹簍拖回家。聽說香港 有荔枝樹生長，甚至有人在自家花園種植荔枝樹。我想像自己摘下荔枝，立即剝去殼子，把圓潤的果肉送到口裡的情況，新鮮的水果，滋味無窮。有荔枝園收費讓人摘荔枝即場進食，也是樂趣。

荔枝一定要冷藏，經過降溫，它的味道特別鮮甜。在炎熱的日子把冰涼的荔枝放進嘴巴，一陣清涼，實在是消暑的好方法。不過千萬不要把它放入冷凍庫，有一次我聽說荔枝冰比冰淇淋更美味，更能夠對抗炎熱的天氣，我抱著一試無妨的心態，結果把荔枝弄得小冰球似的，冷氣把天然的甜味遮蓋淨盡，咬下去，牙齒發麻。好端端的荔枝，就這樣被我糟蹋了。

為了抗衡荔枝的負面勁道，我向人打聽方法。有人提議把荔枝放進鹽水，泡上一會，就可以減輕其「火力」。鹽水有治療作用，用它漱口，可以處理輕微咽喉炎，這種做法聽來管用。我用過這個方法，不過不見成效，還連累荔枝沾上鹹味，試過幾次就放棄了；一年才上火一次，問題不大。一邊享受這嶺南佳果，一邊忍受牙肉腫脹，喉嚨疼痛，算一算帳，到底得著比付出大，可見這是划算的決定。

荔枝是季節性水果，夏季才收成，四季供應的水果比不上它矜貴。這種牛郎織女一般一年才得見面一次的命運安排，令我特別希罕吃荔枝的機會，時刻盼望。時機未到，我這隻早鳥已經迫不及待向水果商販查詢，第一批荔枝到來沒有。對方總是笑呵呵的回答：「還沒有，耐心等候。」慢條斯理的。可是過不了多久就聽到商販高聲喊叫：「最後一批了，賣完這一批，沒有啦！明年再見！」於是，我懷著依依不捨的惆悵，把握最後的日子，瘋狂吃荔枝。等待一年，就是為了這幾個星期，不盡力吞噬，把肚子撐到極限，怎能撫慰深情？

我這種獅子吞食小動物的放縱吃食風格，跟「少吃多滋味，多吃壞肚皮」這格言相反，原來少吃不但可以提升味覺享受，更是保障健康的方法；常帶三分饑與寒，正是養生之道。依照這門子思路，我不是長壽的有褔之人了。

有一句俗語「辛苦搵來自在食」，經過一天辛勞工 作，晚上一邊聽音樂，放鬆身心；一邊吃荔枝，滿足味覺，的確是賞心樂事，這不就是福氣？有幸生在香港，可以開懷啖荔。一年才一回，來吧！