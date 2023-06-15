好友黃倩英博士（Lillian）「登六」(60歲)，邀請大家晚飯，起初以為是一般生日飯局，去到火炭稻苗學院宴會廳，逾百名賓客中有政、商、教育 界及餐飲業巨星，只見壽星女單人匹馬主持大局，一手包辦司儀、主持及主角的角色，貫徹她一貫的爽朗作風。

Lillian選擇在自己「登六」的日子與她的學生慶祝，細說她在2001年成立稻苗培植計畫的理念，學生對象是經營餐飲業的老闆或高級行政人員，目的是要提升飲食業的管理質素，內容涵蓋整個產業，由財務管理、採購物流、市場營銷、人才培訓、品牌打造，乃至拓展商機，課程舉辦了13屆至2014年暫停。

她用「稻苗闊別10載師生再重聚」為主題，與出席賓客分享當年為爭取計畫成為VTC資歷架構認可課程的辛酸與喜悅。她不忘向所有伸出援手的朋友致意，見到不少學生將傳統酒樓業務成功上市，將餐飲業提升成為香港 最大產業之一，作為計畫的開發者及導師，她是絕對應該感到驕傲。

她在生日派對上還公布了她的去向，投身商界，繼續發揮專長，將自己近年鑽研健康生活的心得與其他人分享，活出精采下半生。

身邊好友陸續「登六」，對打工一族來說，60是一條界線，有人認為是工作生涯的一個句號，有人感到忐忑不安，有人欣然面對。究竟是句號、逗號、問號抑或是感嘆號？這個標點符號是每個人自己心態的選擇。Lillian坐言起行，以身說法，將自己退休 轉化為進優生活。