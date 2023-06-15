在倫敦，我最喜歡乘坐巴士，尤其是跑到上層安坐，欣賞沿途美麗的風景，多麼的寫意。巴士逐站停，慢是慢了些，但對於我們這些退休 人士來說，有的是時間。

這天因為是短途，我破例地坐於司機背後位置。沒多久一名非裔 婆婆單獨上車，看她穿著稱身，帽和外衣的顏色配搭柔和，心想應該是喜愛打扮的女性吧！

甫上車，婆婆以虛弱、蹣跚的步伐走近司機，以低沉的聲音問了些問題，司機明顯聽不懂，但卻很有耐性地問：「太太，妳想去哪裡呀？」

婆婆一臉茫然，意識有點模糊，看她竭力掀動嘴巴卻沒能答出這個問題來，儼如是一個沉睡了20年的人，突然甦醒過來，卻壓根兒不清楚自己身處何方，那種感覺一定極為恐怖。

幸好司機先生是位富有同理心的人，他乾脆離開駕駛位置，走近婆婆，耐心詢問她想前往哪個地方；若然是碰上凶巴巴的司機，一定會把婆婆嚇壞。

這時，有另一位非裔女士經過，司機先生高嚷：「你可以幫幫這名太太嗎？她不清楚要去哪裡。」那名女士隨即熱情地扶著婆婆下車，細心問她，巴士一旁徐徐駛走了。我心裡祈禱，希望婆婆能平安回到家。

腦退化症會蠶食記憶、思維、語言、判斷能力、行為和性格，倘若噩耗降臨時，任何人都擋不住，人人平等，哪怕你曾經是顯赫貴人士。