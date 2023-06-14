我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

睡客廳的女兒

〈每日驚艷〉張宏

晚上回家，還沒到十點鐘，女兒就叫我們盡快回房間︰「我明天6點多要出門，今晚早些睡，你們別吵呀。」說罷關上客廳燈光，在沙發上倒頭便睡。

這個女兒是一位很包容的姊姊，最近被迫改變生活習慣，不睡房間睡客廳，因為原本在大學宿舍生活的妹妹學期末退宿回家，兩人共處一室，卻因為作息時間不同而幾乎鬧家變。

妹妹喜歡挑燈夜讀，常常看書看到半夜兩、三點，姊姊喜歡早睡早起，10點左右通常已經睡覺；一到晚上，為了開燈還是關燈的問題，必定大吵一場，結果早睡的姊姊忍受不了，索性睡客廳。

睡在客廳，又要面對電視的問題。84歲的婆婆最愛看電視，雖然房間也有電視機，偏偏要坐在客廳看才舒服；她的時間堅定如日月星辰，追看電視劇集，鐵定看到10點半才回房間睡。

女兒10點鐘想睡覺，婆婆堅定不移要看電視到10點半，寧願關掉所有燈、關掉聲音、只看畫面，都把看電視堅持到底。

結果大女兒戴上眼罩、關上客廳所有燈光，在電視機隱隱約約的微光中，終於躺在沙發上入睡。

第二天早上，妹妹出發參加暑期外國考察團，姊姊終於可以不再做「廳長」。家有關懷又包容的姊姊，妹妹真幸福。

上一則

美暢銷作家新書背景在俄國 遭強烈抗議取消出版

下一則

歐洲的飲食人生

延伸閱讀

安卓第十電視盒 父親節特惠169元

安卓第十電視盒 父親節特惠169元
蘇珊大嬸回歸英國達人秀 小中風後開金嗓

蘇珊大嬸回歸英國達人秀 小中風後開金嗓
患帕金森氏症30年 61歲「回到未來」米高福克斯驚傳踉蹌跌倒

患帕金森氏症30年 61歲「回到未來」米高福克斯驚傳踉蹌跌倒
101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

熱門新聞

可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
達姆∕圖

我們在路上（上）

2023-06-11 02:02
顏寧儀∕圖

高朋飯店

2023-06-09 02:02

九十二歲賣家

2023-06-10 02:15
九子∕圖

危險的答錄機

2023-06-10 02:02

人肉翻譯機

2023-06-11 02:01

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高