晚上回家，還沒到十點鐘，女兒就叫我們盡快回房間︰「我明天6點多要出門，今晚早些睡，你們別吵呀。」說罷關上客廳燈光，在沙發上倒頭便睡。

這個女兒是一位很包容的姊姊，最近被迫改變生活習慣，不睡房間睡客廳，因為原本在大學宿舍生活的妹妹學期末退宿回家，兩人共處一室，卻因為作息時間不同而幾乎鬧家變。

妹妹喜歡挑燈夜讀，常常看書看到半夜兩、三點，姊姊喜歡早睡早起，10點左右通常已經睡覺；一到晚上，為了開燈還是關燈的問題，必定大吵一場，結果早睡的姊姊忍受不了，索性睡客廳。

睡在客廳，又要面對電視的問題。84歲的婆婆最愛看電視，雖然房間也有電視機，偏偏要坐在客廳看才舒服；她的時間堅定如日月星辰，追看電視劇集，鐵定看到10點半才回房間睡。

女兒10點鐘想睡覺，婆婆堅定不移要看電視到10點半，寧願關掉所有燈、關掉聲音、只看畫面，都把看電視堅持到底。

結果大女兒戴上眼罩、關上客廳所有燈光，在電視機隱隱約約的微光中，終於躺在沙發上入睡。

第二天早上，妹妹出發參加暑期外國考察團，姊姊終於可以不再做「廳長」。家有關懷又包容的姊姊，妹妹真幸福。