出生於香港 的昔日邵氏電影小生宗華，不久前在台北睡夢中悄悄地走了，享壽79歲。獲悉這一消息，心中不捨之情油然而起。1960年代，我在上海念中學時就熱中追港劇，到淮海電影院 通宵達旦地排隊買香港電影票，先睹為快。我對香港影星更是追捧有加，香港老牌影星傅奇、夏夢、石慧、朱虹等都成了我年輕時的偶像。

1990年我從上海移居洛杉磯 ，想不到在世界影都好萊塢的所在地竟能與「邵氏影人」不期而遇，與香港老牌影星相見相識，有的還成了我的好朋友。當然，這些老電影人從香港息影，到海外來就是想鑽進「避風港」，過過清靜日子。

一些上了點年紀的中老年香港人，對六、七○年代在香港影壇大紅大紫的女影星胡燕妮一定記憶猶新；她的長相甜美動人，一雙靈動的大眼睛，不知「電」暈了多少人。1965年3月，她進入香港影藝圈，不久便成了「邵氏影人」，在電影「何日君再來」演女主角「歌星」，這部愛情片票房直衝香港影院排行榜；胡燕妮在香港影藝圈開始走紅，接片也接連不斷，成為「邵氏電影王國」旗下一顆冉冉升起的新星。

我認識胡燕妮時，她已在洛杉磯聖蓋博一個華人大型商業圈開了珠寶店。她雖然步下銀幕多年，但仍風韻猶存，舉手投足依舊光彩奪目。我有時喜歡站在櫃檯前，聽她介紹珠寶設計的不同類別，講述珠寶與服飾的搭配。我彷彿看到她正演繹「珠寶與生活」的大戲；可見，她已從香港電影圈「退出江湖」，平順過渡至「珠寶藝術舞台」，且努力演好主角。

廖麗玲是道地的台灣女孩，1979年她18歲從台灣闖蕩香港，投奔邵氏兄弟（香港）公司拍電影。她年少有膽識，一年就拍四部電影，在影片「連城訣」、「心驚驚」、「摩登土佬」、「無翼蝙蝠」中擔綱女主角，且塑造不同類別「女主人」，受到導演們賞識；她嬌滴柔美，戲路寬廣，是「邵氏」少有的「多產明星」。正當如日中天之際，她急流勇退，來美轉換跑道，企求事業上的「第二春」。

廖麗玲嬌小靈敏、美麗大方，頗具商業頭腦，在洛杉磯開過髮型設計屋、賣過婚紗，還主理過一家高檔西餐廳，生意做得有模有樣。她常約我喝茶聊天，談得最多的還是香港影壇的過往趣事；她除了守好生意外，還抽時間幫華人朋友站台參政；現在，她取得加州房地產執照，把生意版圖逐步轉移至地產投資上。她雖已60開外，仍雄心勃勃，似乎在生意上還要一展鴻圖，這也許是一種「邵氏精神」吧。

1960年代中期，適逢香港「邵氏兄弟公司」鼎盛期，湧現出不少亮眼的女星，而被稱為「彗星」的王金鳳更是在香港影壇大出鋒頭。她擔綱香港文藝片「春遲」一炮而紅，還獲得「古典美人」的美譽，常常成為港人街談巷議的「話題女郎」。她拍過一些叫好又叫座的影片──「愛慾奇談」、「斷魂刀」、「天下第一拳」等，為香港電影史留下珍貴篇章。

王金鳳從香港落腳洛杉磯時，早就過了退休年齡，但她外出時依然把自己打扮得漂漂亮亮，她喜歡把頭髮染成深咖啡色，燙成鬈髮，保持明星風采。她喜歡在華人社區活動中拋頭露面，有時也會受邀登台秀一段越劇，嬴得滿堂采。

王金鳳是江蘇無錫人，無錫又號稱「小上海」，再說她也曾在上海生活過，我與她有好多「上海話題」，聊起來十分開心。