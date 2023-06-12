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珍視過去 敢創未來

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

位於亞皆老街147號的中電鐘樓，前身是中電總部，於1940年落成，一直是區內地標，是無數街坊（包括我在內）或學生的集體回憶；每次經過鐘樓，很自然就會抬頭仰望三面塔鐘，饒有老朋友味道。

鐘樓於2018年獲評為一級歷史建築物，公司用五年時間，將之活化為全港首個集電力、歷史及文化於一身的博物館，取名中電鐘樓文化館。中電集團主席米高嘉道理爵士也曾在此上班，他重遊舊地，倍感親切，細聽他訴說往事，娓娓道來中電與香港一齊走過超過一個世紀，是源於他父親當年秉持為每位市民提供可靠電力的信念。他希望將文化館獻給香港，讓市民可以享受和學習香港的歷史文化。

館內設有三個不同主題的展覽，包括細述香港電力發展的「電力世界」、介紹嘉道理家族故事的「我家故事」，以及由非物質文化遺產辦事處策畫的「人為‧非遺」，讓大家認識香港的歷史、文化、電力發展及綠色教育，為區內打造獨特的文化滙聚點，展現「珍視過去、敢創未來」的精神。

有市民到來參觀，跟我們分享他兒時的鐘樓情懷，原來他就居住附近，當一發現三面時鐘不對時，就會通知我們檢查，可見它在大家心中的重要性。誠如主席所言，中電鐘樓文化館記載著香港及大家的回憶，有時間可來走走，文化館逢星期二、三、五至日，上午10時至下午6時免費開放。

香港 博物館 教育

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