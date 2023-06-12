若問我對孩子有什麼期望？我可以不假思索說，最希望孩子能成為人緣佳的人。

人緣佳的人，必然人見人愛，人人都樂於跟你交往；朋友多，人就不會孤單寂寞了，那生活必然會快樂自在，是媽媽最樂見的。

那麼怎樣才能令孩子成為人緣佳的人呢？當然是教育 他們以誠待人、不虛偽、不講假話。媽媽並不要求訓練孩子成為八面玲瓏的人，但他們必須對人和藹可親、平易近人。

以下六點我會從小提點孩子：

一、交朋友不分貧富、不分國籍：有些孩子小小年紀就懂「見高拜、見低踩」伎倆，那副嘴臉討厭之極，誰愛跟這類人交往？我告訴孩子，交朋友不應存在任何歧視 。

二、能力範圍內，一定要幫朋友：若朋友有需求或有難，必定盡能力幫忙。

三、幫人不問回報：幫了朋友就該盡快忘記，切勿錙銖必較，須知有能力幫助別人可是一種福氣呢！

四、多留意朋友的喜惡：跟朋友交心，應該多關懷、多留意對方喜愛或厭惡的事情。

五、愛整潔：沒有人喜歡跟蓬頭垢面、不修邊幅的人交往，愛整潔的人做事大多有條理，給人好印象。

六、分享美食 ：我的孩子從小就會主動跟小朋友分享糖果、薯條…長大了，會捧著自製的紅酒佐牛肉到友人家裡開大食會，均大受朋友歡迎呢！