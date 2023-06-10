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港人善心義舉

〈太平山下〉劉歡賢

這個動物世界，原是弱肉強食的天下，好在人心不是鐵打的，是肉做的，古人說「善心軟，鐵石穿」拯救了多少天下弱者蒼生，所以人類才能成萬物之靈。1950年代我是避秦來港難童，窮無立錐之地，弱不禁風，靠港善心人士助一臂之力，絕處逢生。

倉頡發明文字而成記載之神，我願追隨先人，將善心義舉一一記載，受人滴水之恩，文字泉湧以報也。

來港時第一個對我們施恩人士，是聯合國難民署食物捐贈者。聯合國所供難民飯，一塊煮熟冬瓜只有鹽沒有油，再配一大碗粗米飯，其難於下嚥程度，等於是「誰知盤中飧，粒粒皆痛苦」，想不到後來有一批善心人士經常捐來沙丁魚罐頭輔食，才勉強囫圇吞棗，感激之情點點在我心。

來港時第二個對我們施恩的人士，是東華三院。據傳該院是19世紀末一個老中醫一邊在開小藥局，一邊教孩子「搏搏齋」(私塾)，現在發展成萬人員工公立慈濟醫院，太感人了。

我認為世上不見得有天才的偉人，天才都是偉人變的。我父親患有胃潰瘍，一逃難更糟，終於胃穿孔，大量出血，醫院阿婆都說這病很辛苦，閻羅王都不忍心。

經三次開刀，慈濟付費，我撿回來一個老豆(父親)。人說救人一命，勝造七級浮屠，東華為我父親造的浮屠有幾級，我都數不清。

來港時第三個對我們施恩的人士，是胡文虎先生。他曾公開說：「窮人最痛苦的事，是大家吃的是年夜飯，只有你吃的不是。」他宣稱「年三十到年初五」他在香港分支機構發放年夜飯，大魚大肉吃到飽」，什麼是年夜飯滋味，我是大姑娘上花轎頭一次，吃得我心花怒放。

後來他因公赴台，我們調景嶺同學會宴請他，他看重我們說「你們這班香港仔書讀得好，這間鋪頭是小的，菜色清淡的，但人情味重，真的好吃，我吃出耳油來」，頗有大人物風範。

來港時第四個對我們施恩的人士，是保良局。逃難男女老少都有，我有一表姊15歲，能打掃、做飯，就是拿不到難民證，有被迫為娼危險，保良局出面擔保，於是被我隔壁餅店雇用了。

香港這些女子都梳長辨子，尾部分開像漁尾，故通稱土鰱魚，香港工人多，識字有限，都是他們適齡成親追求對象。

表姊很照顧我，我學師三年已逾兩年半，突有復學調景嶺機會，她大聲對我說什麼都假的，復學是真的，你要做一世藤椅佬嗎？經她鼓勵，我毅然決定復學，先至調景嶺，而後回台升學，然後再到美國成為管理層，在美國我不簽字，白人工人領不到薪水，與復學前的藤椅佬差太遠了。表姊不知現在何方，求上天保佑他。

港人「有飯大家吃，四海之內皆兄弟」，同鄉里心很重，故善心義舉很多，其實人一世不一定行大善，只要全世界人人日行一善，世界和平、玫瑰花早就處處開。

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